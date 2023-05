Son días convulsos los que está viviendo Colo Colo. El baldazo de agua fría que fue empatar ante Monagas en Venezuela por la Copa Libertadores, sumado al triunfo de Pereira sobre Boca en Colombia, pone en tela de juicio todo el orden establecido en Blanco y Negro ante un posible nuevo fracaso continental.

Ahí es donde apareció la figura de Aníbal Mosa, quien su calidad de director de la concesionaria se animó a hablar de un rediseño en la gerencia deportiva de ByN, afirmando que “debemos conformar una Comisión de Fútbol que sea de verdad, que trabaje todas las semanas, que no esté solamente cuando se abra el mercado de pases”.

El puertomontino fue más allá y declaró que “espero tener un Consejo de Fútbol externo que pueda apoyar a esta Comisión de Fútbol. Estoy pensando en un Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto, Esteban Paredes que sean personas que nos asesoren”

Pues bien, uno de los aludidos tomó el guante en esta pasada. Se tata de Marcelo Barticciotto, quien ante los obvios rumores salió a decir en su calidad de comentarista en ESPN que “no (me llamaron), pero me enteré de esta idea antes de que lo diga Aníbal Mosa. Se comentaba que él no quería a Daniel Morón, pero yo sé de buena fuente que no lo quería echar. Quería que continuara pero que lo iba a rodear de exfutbolistas que él consideraba que podían ser un aporte”.

¿Barti presidente de Colo Colo?

El ídolo del Cacique en algún momento quiere volver al club de su vida tras hacerse inmortal como jugador y posteriormente darse el lujo de ser campeón como entrenador. Sin embargo, no quiere cualquier labor, ya que apunta al más alto cargo en el popular.

“A mí me encantaría trabajar en Colo Colo, pero yo no sé si este será el momento. Yo estoy bien acá (en el canal), estoy bien en la radio, pero yo sé que en el algún momento voy a volver. Ahora no sé si este es el momento y tampoco sé si va a funcionar porque es difícil, uno tiene que consensuar, hay diferentes ideas”, declaró en ESPN.

Para cerrar, el campeón de la Copa Libertadores 1991 afirmó que “quizás una persona sola necesitaría de un par de ideas más. (El modelo) es complejo, porque todos piensan diferente. En algún momento me gustaría ser presidente de Colo Colo”.

¿Se dará en el corto plazo el arribo de Barti a la presidencia del Cacique? Eso habrá que verlo, sobre todo considerando que Alfredo Stöhwing fue ratificado como timonel del albo hace muy poco y todavía tiene por delante, por lo menos, un año de gobierno.