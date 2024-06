Álvarez evita mojar a sus refuerzos en la U: "No quiero genera intranquilidad en los jugadores"

Universidad de Chile tuvo un gran comienzo de la segunda parte de la temporada, donde goleó por 5-1 a Municipal Puente Alto por la fase regional de la Copa Chile 2024.

Los dirigidos del técnico Gustavo Álvarez tuvieron chances para poder mostrarse en un partido oficial, donde se impusieron con categoría ante un rival de la Tercera División.

Más allá del triunfo la expectación de los hinchas de la U está puesta en lo que puedan hacer en el mercado de pases, donde es fundamental la llegada de refuerzos para pelear el Campeonato Nacional.

Algo que el propio entrenador confirmó, luego de una reunión con el director deportivo Manuel Mayo, donde aclararon las dudas de dónde potenciar el equipo de la U.

La U venció a Puente Alto y se mantiene con sus buenos resultados en la temporada. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Álvarez habla del mercado de pases de la U

Fue en TNT Sports donde el técnico de Universidad de Chile reveló una conversación que tuvo con la directiva, para tomar decisions sobre los refuerzos para el plantel azul y enfocarse en el título del torneo.

“Tuvimos una reunión con el gerente deportivo y el presiente, consensuamos en las posiciones que hay que reforzar, así que el club está trabajando en eso”, comentó Álvarez.

Pese a esto, no quiso entregar mayores detalles: “Lo que pasa es que no quiero generar intranquilidad en los muchachos que están jugando, me reservo las posiciones y nombres”.

Más allá de los refuerzos, también confirma que habrá salidas del plantel, las que se saben serán lideradas por Emmanuel Ojeda y Nicolás Guerra en la presente ventana del mercado.

“Hay muchachos que necesitan sumar minutos y uno como líder tiene que buscar el bien de todos. Creemos que lo mejor es que salgan a protagonizar con más minutos de los que han tenido”, precisó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.