Las promesas de campaña de cara a las elecciones municipales, a desarrollarse el 27 de octubre, comienzan a aparecer. La más llamativa es la que hace Patricio Gómez Benavides, postulante a la alcaldía de Santiago, quien sorprendió con una promesa para los hinchas de Universidad de Chile.

El sueño del estadio siempre ha estado presente como una urgencia entre los hinchas y bien lo sabe Gómez, quien se declara como fanático azul. Por eso, el video más popular en la cuenta de TikTok del abogado es donde promete un recinto para la U. de Chile en la comuna.

“Como siempre les he dicho: amo Santiago y quiero venir a Santiago a construir, con tu apoyo. Tenemos problemas de salud, faltan Cesfam, que voy a construir, pero tengo un proyecto muy importante para una parte de la sociedad: quiero construir un estadio para la U. de Chile en el Parque O’Higgins”, contó.

“Con tu patrocinio lo podemos lograr”, siguió el postulante independiente, quien necesitaría más de 1.000 patrocinios para poder formalizar su candidatura. “Quiero juntar a la dirigencia de la U, a los hinchas, a los dueños del terreno y a los inversionistas para que podamos construir el glorioso estadio de la U”, sumó.

La U sueña con un estadio y bien lo sabe un candidato a alcalde en Santiago | Photosport

Candidato pide unir a la U. de Chile para un estadio en Santiago

Por eso, Patricio Gómez pidió “juntar a la familia azul que anda desde 1948 de un lado a otro y que no ha podido encontrar un lugar donde asentarse y ser local. Como lo he dicho, yo vengo a construir y lo haré teniendo en cuenta la necesidad de todas las personas, no solamente de unos pocos”.

Su ambicioso proyecto, del que no ha dio detalles en cuanto a montos ni plazos, además incluye “una pista de recortan”. Y no se queda ahí: “También quiero construir una pista de patinaje. Todo eso voy a desarrollar, solo con ustedes lo puedo hacer”, cierra Gómez.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.