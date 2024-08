El mercado de pases vive sus últimos momentos en el Campeonato Nacional, donde Universidad de Chile y Colo Colo viven un Superclásico anticipado por un refuerzo: Jonathan Villagra.

Si bien fueron los azules los que llevan varios días negociando por el jugador de Unión Española, de último momento se metieron los albos para arrebatarle al defensor a los chunchos.

Desde el Monumental aseguran que tienen todo listo por Villagra, para que pueda reemplazar al lesionado Alan Saldivia, lo que genera un terremoto en la U por el tiempo que perdieron.

Pese a esto, hay un periodista que asegura que los bullangueros podrían hacer una última gestión por Villagra, teniendo en cuenta que los albos recién el jueves tienen una reunión para aprobar su contratación.

Jonathan Villagra vive un Superclásico en el mercado de pases. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La U sueña todavía con Villagra

Fue Cristián Caamaño, en Deportes en Agricultura, quien detalló en la jugada que tienen sobre la mesa Universidad de Chile, de manera de poder cumplir con uno de los puestos que buscaba Gustavo Álvarez.

“Sólo pongo un asterisco, porque creo que mañana la reunión de Colo Colo puede ser tarde. Porque el jugador tenía finalmente un acuerdo con la U, en todo sentido, y la U con la Unión, y a última hora se metió el representante y llegó a un acuerdo con Colo Colo”, explicó Caamaño.

“Ojo. Lo que digo es, que como el libro de pases cierra mañana, no vaya a ser que se meta la U y mejore la oferta, a la espera del directorio de Colo Colo. En la U dicen que es un jugador poco confiable, porque ya nos había dado el sí y cuando tenía que firmar apareció repentinamente la oferta lo que no descarta que la U no mejore las condiciones”, detalló.

En ese sentido, asegura que Unión Española no tiene mucho que decir, porque va a recibir el mismo dinero, independiente del equipo que se lo lleve, y que todo está en manos del jugador.

“Yo creo que en la U termina siendo titular y tiene muchas más chances de jugar, más que en Colo Colo. Allá puede aprovechar la lesión de Saldivia, aunque no habrá torneo, sólo Copa Chile, pero cuando se recupere no tendrá muchas chances”, finalizó.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

