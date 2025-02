Es delicada la situación en Azul Azul. La concesionaria de la Universidad de Chile vive momentos tensos debido a los problemas que afectan a su máximo accionista Michael Clark.

No solamente es un tema de molestias cruzadas en el directorio. La adquisición mayoritaria de Azul Azul por parte de Michael Clark ha sido investigada por la Comisión para el Mercado Financiero, pero no es el único embate sufrido por el controlador de la concesionaria.

Hace un par de semanas, la inmobiliaria D.S.E Limitada, de los accionistas de Azul Azul Daniel Schapira y Eduardo Schapira se querelló contra Michael Clark, lo que fue admitido por el mismísimo Tribunal de Garantía de Santiago.

Daniel Schapira se refiere a su riña legal con Michael Clark

A la entrada del duelo de la U de Chile y Ñublense, varios se toparon con Daniel Schapira. Se trata de uno de los querellantes contra Michael Clark y accionista de Azul Azul.

El dirigente fue claro y directo. “Hay diligencias que se están haciendo, pero es lento. El objetivo es que Michael Clark salga de la dirigencia de Azul Azul”, lanzó, en palabras recogidas por el sitio Rayando el CDA.

“Yo no hablo con él ya. Pero lo que quiero es que no sea más presidente de la U y que no haya un solo controlador. La querella está en curso, no es la única, han aparecido otras”, enfatizó el directivo.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

La escuadra de Gustavo Álvarez vuelve a saltar a la cancha el próximo domingo, 23 de febrero. Enfrentará a Unión La Calera (20.30 horas) en el Estadio Nacional.