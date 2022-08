Los hinchas de Universidad de Chile nuevamente están sufriendo con la campaña que lleva adelante el equipo en el Campeonato Nacional, donde están peleando en la parte baja de la tabla de posiciones con un serio peligro por la zona de descenso.

Si bien ahora viene una detención del torneo, por los duelos ante Cobresal por los octavos de final de Copa Chile, por lo que para el exjugador y exentrenador de la U, Víctor Hugo Castañeda el foco debe estar en lo que pasa en el torneo, en algo que profundiza en conversación con Redgol.

"No sé si va ser un respiro, cada partido que juega la U es un sufrimiento para todos. Creo que para los jugadores, para el hincha, para los dirigentes, para todos. Entonces espero que en este partido ojalá tengan menos presión, recuperen la memoria y comiencen a jugar como saben hacerlo y lleguen bien preparados. Más que pensar en el clásico, que es importante, la U no se puede enfocar en nada más que no sea el presente. Hay que ganar, sumar, de chico a grande. Si juegas mejor tendrás más opciones, pero lo primordial es empezar a sumar", comenta.

En ese sentido, precisa la receta que se tiene que ocupar de aquí hasta el final de temporada, donde el equipo de Diego López tiene que sumar lo que sea en todos los partidos.

"No se tienen que sacar otras cuentas que ganar o sumar, si no se puede ganar es importante no perder. Si tienes que jugar metido atrás y sacar un punto o asegurar el partido todos dentro del arco, que nos llamen y nos metemos todos. Hasta el hincha. Si lo importante es sumar de aquí a fin de año", enfatiza en su comentario.

Si bien el panorama se ve oscuro, Castañeda pide que es momento que cada uno se concentre en la labor que debe tener dentro del club, donde lo más importante es sacar a la U del mal momento.

"Hay que dejar que trabajen tranquilos todos. Si bien es cierto, hay cosas adyacentes que son importantes, lo que más importa es el equipo. Hoy en día nadie da la cara de los dirigentes. Todos tienen que cumplir su función. Recuerdo épocas históricas de la U donde no les pagaban, donde no había donde entrenar, faltaba la ropa y el equipo jugaba y lo hacía bien. Hoy tenemos todo, las canchas, se les paga a tiempo, entonces lo que se tiene que preocupar es rendir, encontrar la mejor forma y darle adelante. Apretar los dientes, ponerse espalda con espalda y sacar la historia adelante", finaliza.