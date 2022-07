El Talismán del fútbol argentino estuvo cerca de venir al Superclásico del fútbol chileno, que este domingo enfrentará en el estadio Fiscal de Talca a Universidad de Chile contra Colo Colo.

Así lo confirmó el propio Valentín Torres Erwerle, quien en una entrevista con ESPN Show Chile, confesó la idea que tuvieron en el club azul para que pudiera ser una especie de cábala en el Superclásico.

"Era la idea. Muchos hinchas me pidieron que fuera. El club también, pero como la sede se definió hace poco, no pude. Me hubiese gustado, porque no conozco Chile", comentó el talismán.

El influencer de 17 años, que sueña con dedicarse al periodismo deportivo, y que ha destacado por hacer ganar a los equipos que juegan de local, asegura que existió el llamado desde Universidad de Chile.

"Sí, lo hablamos a finales de la semana pasada. Íbamos hablar, pero como tardó en definirse lo pospusimos para el clásico contra Universidad Católica. A mí me encantaría", destacó Torres Erwerle.

Eso sí, ante la pregunta sobre un resultado, fue un poco cauto a la hora de dar un veredicto: "Capaz lo logramos, voy a estar viendo el partido, haremos fuerza por la U".

"Es complicado, te voy a decir un empate. Que Universidad de Chile gane es complicado, Colo Colo viene bien, pero ocuparemos los poderes para un empate", finalizó.