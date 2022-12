Marcelo Díaz vuelve al CDA pero se aprieta y no suma minutos en cuatro amistosos entre la U. de Chile y Audax

Universidad de Chile cayó por 3-2 en una serie de amistosos ante Audax Italiano, esta mañana en el Centro Deportivo Azul, duelos que contaron con la presencia de Marcelo Díaz, gran anhelo de los hinchas universitarios pero que terminó firmando por el cuadro itálico.

Sin embargo, Carepato no vio acción, ya que sufrió un percance físico antes del inicio de los cuatro tiempos de 35 minutos, que utilzaron los técnicos Mauricio Pellegrino y Manuel Fernández para probar prácticamente todas las alternativas con que cuentan de cara a la próxima temporada.

De esta manera, ambos equipos cierran sus trabajos correspondientes a 2022, y regresarán después de las fiestas de fin de año. Los azules tienen una potente cartelera de amistosos que atender en la primera quincena de enero.

Díaz volvió al CDA, pero vestido de verde

Aunque de seguro varios se morían de ganas de verlo desplegar su talento nuevamente en el CDA, Chelo Díaz llegó vestido de verde y no de azul. El volante, que coincidentemente hoy cumplió 36 años, no jugó desde el pitazo inicial que sonó a las 8:30 horas en La Cisterna, y finalmente fue solo un espectador ya que prefirieron no utilizarlo porque estaba apretado físicamente.

Con ropa de entrenamiento y la presencia de una gran cantidad de juveniles se disputó el choque entre la U y Audax. Los primeros 30 minutos de juego terminaron con un resultado de 0-1 para la visita, mientras que en el segundo todo concluyó con un empate de 0-0.

Cuando arrancó el tercer tiempo de los cuatro que se jugaron Díaz todavía no hacía ingreso al terreno de juego, pero miraba atento a ver si el nuevo DT audino lo llamaba para saltar a la cancha. Eso sí, sus nuevos compañeros se lucieron en cancha y sacaron un 0-2 a su favor para volver a celebrar.

Finalmente, solo la última media hora fue para el Romántico Viajero. Con un doblete de Leandro Fernández, los azules ganaron por 2-0 y quedaron con mejores sensaciones tras tres derrotas seguidas en los primeros choques. Así, el resultado final fue de 3-2 para Audax.

Aasí, ahora Universidad de Chile se enfocará en seguir los entrenamientos para sus próximos desafíos. El más cercano es el que disputarán el miércoles 4 de enero en la Copa de Verano Coquimbo 2023, donde desde las 20:00 horas chocarán con Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Tras eso, el sábado 7 enfrentarán a Rosario Central en el mismo horario.