En el fútbol chileno hay muchas historias de jugadores que tuvieron poca participación en los equipos grandes y después explotaron en escuadras extranjeras, pero la de Valentín Castellanos es especialmente rara por la serie de desaciertos de la U para dejar escapar a una joya en bruto.

Es que seguramente en el Centro Deportivo Azul se dan de cabezazos luego de que el delantero se convirtiera este domingo en el primer argentino que termina como goleador de la Mayor League Soccer de Estados Unidos, luego de marcarle al Philadelphia con la camiseta del New York City llegó a 19 tantos.

Pero, partamos desde el principio, cuando Diego Rivarola lo descubrió en su natal Mendoza y lo trajo como promesa a la sub 20 de Universidad de Chile con 17 años. Hasta ahí todo bien y parece el inicio de una linda historia.

El Taty supo brillar en su serie donde compartió camarín con Gonzalo Collao, Camilo Moya, Yerko Leiva, Franco Lobos, Mathías Pinto, Nicolás Ramírez, Iván Rozas, Gabriel Mazuela, entre otros.

Pese a sus condiciones y a lo que venía mostrando en la competencia juvenil, no fue considerado por el entrenador Ángel Guillermo Hoyos, quién igualmente lo hizo debutar en la Copa Sudamericana de 2017 en el duelo ante Corinthians en San Pablo, deonde Castellanos jugó un par de minutos.

Despúes de eso apenas fue a la banca en dos ocasiones en el Campeonato Nacional sin tener presencia jamás en el fútbol profesional chileno. Cuando terminó el Apertura 2017 con Universidad de Chile campeón, el cuadro azul decide reestructurar su plantel y anuncia trás la partida de su goleador Felipe Mora, la bombástica vuelta de Mauricio Pinilla, por lo que toman la decisión de liberar a varias de sus figuras emergentes, una de ellas, Valentín Castellanos.

El gerente deportivo Ronald Fuentes firmó la cesión del delantero argentino al Torque, equipo que había sido adquirido por los mismos dueños del Manchester City, y ese fue un error grave de los azules, porque la opción de compra era bajísima, apenas 300 mil dólares.

Luego de un primer torneo opaco con el su equipo uruguayo, el destape vendría en 2018, cuando convirtió cinco goles y tres asistencias, suficientes para que los orientales lo compren a la U e inmediatamente hicieran un gran negocio al traspasarlo al New York City por un millón de la moneda norteamericana.

La vida le cambió a Castellanos en la ciudad que nunca duerme, al convertirse en una de sus grandes figuras y de hecho su cuadro no lo quiso vender al Palmeiras rechazando una oferta de cuatro millones de dólares por su pase.

Castellanos: "La U no me supo aprovechar"

Luego de jugar los cuartos de final de la Concachampions 2019-2020 ante el Tigres de Eduardo Vargas, Valentín Castellanos conversó con Redgol recordando su paso por Universidad de Chile.

"La U no me supo aprovechar. Fue muy triste para mí. Dejé todo, quería debutar y sumar muchos partidos. Me dolió que no me tuvieran en cuenta, pero me sirvió de experiencia al menos. Salió la oportunidad de irme a Torque de Uruguay, donde jugué muchos partidos. Todo pasa por algo, estoy bien con la U porque me abrieron las puertas, pero tengo una espina clavada", aseguró en ese momento.

Consultado por quién tuvo la culpa de su efímero paso por Universidad de Chile, el delantero explicó que "son situaciones dirigenciales, yo siempre estuve dispuesto a jugar, para estar y en ese momento la dirigencia decidió que me mandaran a préstamo a mi y a varios juveniles que estábamos muy bien y nada, pasó eso, pasaron muchas cosas, me fui a Uruguay, tuve una gran temporada y ahí surge todo".