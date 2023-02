Cristóbal Campos fue protagonista de la derrota de 2-0 que Universidad de Chile sufrió ante Palestino por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023, y no precisamente por su gran nivel sino que por un error que significó la apertura de la cuenta en el 69' para Misael Dávila. Así, ante la lluvia de críticas, Mauricio Pellegrino sacó su paraguas y protegió a su arquero.

En la conferencia de prensa previa al choque contra Magallanes por la cuarta fecha del torneo criollo, que se jugará en el Estadio La Portada de La Serena este sábado 11 de febrero desde las 12:00 horas, el técnico argentino fue consultado por si esto significaría o no modificiaciones en la portería del Romántico Viajero, y fue contundente.

"El fútbol es un juego de errores y aciertos permanentes"

Así, el ex entrenador de Vélez Sarsfield lanzó de entrada que "entiendo la decepción. Cuando uno tiene un mal resultado, entiendo que se pidan cambios y los quieran afuera a todos. El fútbol es un juego de errores y aciertos permanentes. Lo más sencillo es que le diga a Cristóbal 'mira juega todas largas y no te equivoques ninguna'".

"Cristóbal está mejorando, lo hace bien, está siendo abierto. Sí, hemos cometido errores y también ha acertado mucho", complementó el estratega de 51 años para después detallar que en la jugada a la que se hace alusión no solo el cuidatubos formado en el Chuncho falló sino que también todo el equipo lo hizo.

"Los resultados son una nube que no nos deja ver nada bueno. Tengo que ser consecuente como entrenador y mido a los jugadores por números de intentos más que aciertos y el equipo tiene que seguir intentando en muchos aspectos. Creo que tuvo buena visión, porque Emmanuel estaba solo, el pase no salió mal porque pica y tras eso vienen un par de momentos en que todo el equipo cometió errores, no solo Cristóbal", lanzó.

Así, para cerrar Pellegrino le presta el ropero completo a Campos y confirmó que, sin importar el grave error ante los árabes en La Cisterna, volverá a ser el arquero titular del Romántico Viajero ante Magallanes en La Serena.

"Cuando uno pierde quiere matar a todo el mundo. Pero después yo me quedo siempre cómo se han recuperado, cómo han trabajado y olfateo para el próximo partido. Cristóbal volverá a jugar el fin de semana", concluyó.