Universidad de Chile fue un sube y baja de emociones en el Superclásico 192 del fútbol chileno. En el primer tiempo los azules dieron pelea y mostraron ganas de llevarse el resultado, pero en el complemento Colo Colo fue superior y los derrotó con un inapelable 3-1, con lo que se complican en la tabla de posiciones. Algo que preocupa a Rodrigo Herrera.

En el programa RedGol en La Clave, el periodista deportivo alzó la voz tras una nueva versión del clásico grande del balompié criollo y advirtió al Romántico Viajero por todos los factores que hoy lo tienen viviendo "un desastre perfecto" y que lo hacen mirar, una vez más, de cerca los puestos de descenso.

“Que el equipo fue conformado a mitad de campeonato, que los refuerzos no han sido suficientes, que la perspectiva técnica tampoco ha ayudado, y en el fondo todo confluye para un desastre perfecto", señaló de entrada. Aunque después se lanzó con todo.

Así, Herrera resalta que "hoy la U nuevamente pierde el clásico y comienza a involucrarse en la pelea por el descenso por tercer año consecutivo, algo que es verdaderamente insólito para un club con la grandeza y la hinchada que tiene Universidad de Chile".

Eso sí, tras eso Herrera se va de lleno con lo acontecido en la cancha del Estadio Fiscal de Talca. "También hay que pensar en lo que uno observó ayer en términos de las diferencias con las situaciones anteriores, y me da la impresión de que la U ayer, por ejemplo, no puso en juego la dignidad".

"La U dentro de todo hizo un partido donde había un compromiso evidente, sobre todo en el primer tiempo donde los jugadores trataron de evitar el desastre y donde se comportaron a la altura de las circunstancias e incluso por encima, en el primer tiempo, de lo que todos imaginaban", complementó.

Tras eso, dispara que "luego, la realidad marcó que en el segundo tiempo Colo Colo comenzó a mejorar, marcó la diferencia y se evidenció lo que está reflejando la tabla de posiciones, lamentablemente, y esto hay que decírselo a la gente de la U, uno observa en este equipo jugadores puesto por puesto que incluso no son comparables con el equipo del descenso, en el equipo del descenso del 89 puesto por puesto habían mejores futbolistas que los que hoy tiene la Universidad de Chile, por ejemplo, en la conformación defensiva que ofreció".

"Y no se trata de salir a matar jugadores, porque acá ni Ignacio Tapia ni Israel Poblete le pusieron una pistola en el pecho a Sartor para que los contrataran a la U, acá hay una cuestión que tiene que ver con las políticas del club, institucionales", añadió.

Después, apunta que hay dificultades "evidentemente también con la materia prima, porque me da la impresión de que no todos los juveniles están a la altura de enfrentar desafíos como los del torneo, y por sobre todas las cosas, la poca seriedad institucional, que es una cuestión que ya no vale la pena ni mencionarla".

Para cerrar, resalta que "ya lo hemos dicho tantas veces que parece una obviedad, lo único cierto es que, lamentablemente para la gente de la U, hoy nuevamente faltando nueve fechas están en la pelea por no descender”.