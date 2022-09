Universidad de Chile, para variar, no la pasa nada de bien. Después del espantoso 0-0 ante Coquimbo Unido, en la U decidieron rescindir el contrato de Diego López tras obtener una victoria, tres empates y cinco derrotas en las nueve fechas que alcanzó a dirigir. Eso sí, más allá de los números, que avalan su adiós de la banca azul, lo cierto es que en el camarín tampoco le aportaron mucho.

Así lo detalla recientemente Bolavip, donde aseguran que a pesar de que en el comienzo de la era López todo era pura ilusión y buenas energías de cara a lo que venía, bastó solo el empate ante General Velásquez por Copa Chile, el segundo partido de su ciclo, para vivir el primer duelo.

Tras el sufrido avance a octavos de final ante un equipo de la tercera categoría del fútbol chileno, el plantel azul no encontró nada mejor que pedir comida chatarra por medio de la nutricionista del club para celebrar, pero cuando el recién llegado cuerpo técnico se enteró pusieron el grito en el cielo.

López y compañía se indignaron y tras prohibir el alimento ordenaron cambiarlo inmediatamente, pero eso no le gustó para nada a los jugadores.

Diego López exigió que sus pupilos comieran carbohidratos de inmediato y eso no les pareció en absoluto, por lo que se negaron a comer. Cinco días después, tras vencer 2-1 a La Calera, volvió a suceder la misma situación, y en las dos circunstancias el alimento terminó repartido entre personal de seguridad.

El reporte advierte que agosto estuvo lejos de ser un mes tranquilo para el Romántico Viajero, ya que los turnos dobles de entrenamiento comenzaron a traer problemas. Dos días a la semana los jugadores de la U tenían que entrenar en jornada doble, algo que a los "referentes" del plantel no les gustó y pidieron reducirlos a uno y con ventanas de tiempo prolongadas.

Obviamente el estricto cuerpo técnico de López se negó y continuaron con lo que ya tenían planificado desde su paso por el fútbol europeo, la cual contempla "doble jornada con turnos cortos, almuerzo y descanso en el CDA". Pero como los futbolistas querían ir a almorzar a sus casas y volver después, todo se fue cortando.

A tanto llegó la situación que una de las dobles jornadas tuvo que ser suspendida porque algunos jugadores se encontraban haciendo un asado. Antes de caer goleados 3-0 ante la UC, un entrenamiento sin jugadores citados al microciclo de la Sub 20 de la Roja produjo un cambio de planificación que generó una nueva molestia en López.

La formación para el Clásico Universitario se planificó de una manera y antes del partido habían algunos de esos juveniles citados que sí estaban en la oncena titular, y otra vez parte del plantel se molestó porque pensaban que serían del inicio. A lo que se suma que un "importante jugador del plantel terminó fuera de la táctica porque daba indicaciones contrarias a las del técnico charrúa, algo que generó la ira de López cuando se percató.

Así, el penúltimo golpe fueron las ya conocidas palabras de Juli Zeitune, la pareja de Felipe Seymour, en televisión y que no gustaron para nada al ex DT de Peñarol. Y aunque la situación se habló, el técnico y uno de los capitanes no se hablaron más.

La guinda de la torta, para variar, la pusieron los dirigentes

Además de todas las situaciones que tuvo que vivir López junto a sus dirigidos, también tuvo que lidiar con la directiva y su afán por querer estar metiéndose siempre en problemas. El charrúa tuvo una conversación con un importante dirigente de Azul Azul, quien le prometió el oro y el moro.

Primero, el alto directivo le entregó total respaldo para poder efectuar su proceso y le prometió que él podría armar el plantel a su pinta para la temporada 2023. Es más, Diego López planeaba traer futbolistas como Marcelo Díaz, Cristián Lema, Jesús Trinidade y Emmanuel Giglioti.