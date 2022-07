El ex lateral derecho uruguayo, recordado con mucho cariño por los hinchas azules, tuvo duras palabras para referirse a su experiencia siendo dirigido por el exayudante de Jorge Sampaoli. Así, reconoció que cuando alzó la voz por situaciones que no le gustaban se dio cuenta que no seguiría más en el Romántico Viajero.

Mathías Corujo le pega feroz tirón de orejas a Sebastián Beccacece tras su paso por Universidad de Chile: "Es un gran DT, pero a nivel humano no me gustaban ciertas situaciones"

Mathías Corujo es sin duda un nombre que los hinchas de Universidad de Chile recuerdan con especial cariño, ya que solo dos años (llegó en 2014 y se fue en 2016) bastaron para que dejara un Torneo de Apertura (2014), una Supercopa de Chile y una Copa Chile (ambas el 2015) en las vitrinas del Centro Deportivo Azul.

Pese a eso, no todo es alegría en los recuerdos del retirado lateral derecho uruguayo sobre su paso por el Romántico Viajero, ya que en conversación con el programa Galería Sur del canal Antúnez Silva en Youtube reconoció que su salida de la tienda universitaria fue por Sebastián Beccacece.

"Él (Beccacece) me dijo que estaba en los planes, que quería contar conmigo. Hasta ahí todo bien, jugamos el último partido con Martín (Lasarte) y nos fuimos de vacaciones. La relación mía con él era bien, era normal, era de técnico a jugador, pero a medida que fueron pasando las semanas, los meses, veía cosas que no me gustaban", comenzó relatando.

Tras eso, el "Chiche" añadió que "yo soy un tipo frontal, que voy de frente y si veo algo que está mal no soy de ocultarlo y dejarla pasar", y se lanzó.

"A mí no me gustaban distintas situaciones, sacando lo fútbolístico, yo siempre digo lo mismo. Beccacece como entrenador de fútbol me parece un gran DT que me dejó muchísimas cosas y fue uno de los que más aprendí, pero a nivel humano no me gustaban ciertas situaciones", complementó el formado en Montevideo Wanderers.

Después, el ex "5" de la U recordó que "un día pedí hablar con él en la concentración antes de un partido y después de un almuerzo nos quedamos tres horas hablando y le dije que no compartía muchas cosas", y reconoce que ahí sintió que era el final de su travesía vistiendo de azul.

"Después de esa reunión yo ya sabía que era muy difícil que siguiera en la U si él estaba. Yo no quería ser dirigido por él, pero yo tenía que seguir jugando para estar en la selección", concluyó el exdefensor charrúa.