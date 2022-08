Universidad de Chile y Universidad Católica se robarán todas las miradas este fin de semana por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2022 ya que animarán una nueva versión del clásico universitario en el Estadio Nacional, un duelo que es vital para los azules en su lucha por no descender. Y así lo entiende también Álvaro Brun.

El mediocampista uruguayo, que también las hace de defensa central, no podrá estar presente en el Clásico Universitario 195, pero pese a eso demuestra que la tiene clara y avisó que para el Romántico Viajero la meta principal de esta temporada es zafar, una vez más, del temido "Fantasma de la B".

Así, Brun apuntó en conversación con DirecTV que "es una situación difícil. La Universidad de Chile es un equipo grande que no merece estar pasando por esto. El gran objetivo de nosotros es salvarnos del descenso, es la realidad". Además, aclara que tras la última victoria todo mejoró.

"Se ha notado un cambio en la actitud, se ve un equipo más solidario, más fuerte. Fue importante avanzar en Copa Chile y queremos rectificar el sábado en el clásico", advirtió el polifuncional futbolista charrúa. Y después se refirió a su polémica suspensión.

Álvaro Brun no pudo estar presente en el Superclásico jugado en el Estadio Fiscal de Talca por una suspensión, y tampoco podrá decir presente en la cancha del Estadio Nacional para disputar el clásico ante la UC, y aclaró lo que siente al respecto.

"El tema de las expulsiones lo tengo de lado, no fue por desequilibrio emocional, fue un cúmulo de malas decisiones", detalló el ex Montevideo City Torque. Eso sí, también aprovecha de dejar más que claro que "no estaré presente, pero queremos dar una alegría a la gente".

Para finalizar, Brun destaca cuales son sus deseos para seguir vistiendo la camiseta del Chuncho. "Estamos peleando cosas importantes. Quiero que Universidad de Chile se quede en primera división, pelear copas y seguir en la Copa Chile", cerró.

Universidad de Chile y Universidad Católica animará el Clásico Universitario 195 este sábado 27 de agosto, duelo válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2022 y que se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional.