Sergio Vargas levantó la voz otra vez en medio de una nueva crisis de Universidad de Chile, que en medio de las mismas dudas por la administración de Sartor en Azul Azul, perdió frente a Colo Colo un nuevo Superclásico. El Chuncho queda otra vez muy cerca de la zona de descenso.

En Radio Agricultura el Súperman, ex gerente deportivo de Azul Azul, lanzó sus dardos contra Cristián Aubert, ex presidente de la concesionaria hasta la llegada de Michael Clark y quien renunció hasta hace poco a la empresa controladora del cuadro universitario.

“Cuando Heller nos comunica que vende dejamos de gestionar, estábamos, pero había que esperar el traspaso de directorio. El Polaco pidió una reunión con (Cristián) Aubert para saber qué pasaba con nosotros. El 28 de abril hablamos y dijo que no sabía qué iba a pasar, que no sabía nada, que no conocía a los dueños y no podía dar una respuesta. Ni en ese momento tuvo el coraje de decir que no contaba con nosotros”, dijo Vargas.

El Súperman agregó que antes de la llegada de Sartor “hubo un proceso de desestabilización y un poco de boicotear la gestión, pero no sólo la nuestra, sino del club porque involucraba al directorio y todas las área, para empujar a Heller a vender”.

“Nosotros no éramos del palo de la gente que llegaba, y se nos fue midiendo. La primera fue cuando Aubert nos dice hay que traer a Anderson Contreras. ¿Cómo?, dijimos. Respondimos déjanos que lo veremos con la secretaría técnica, después pasaba por nosotros y después al comité deportivo y después decidíamos. No llegó porque no lo necesitábamos y ahí te das cuenta que te están midiendo”, complementó el otrora arquero del Chuncho.

Pero el referente e ídolo azul no se quedó ahí y volvió a la carga contra Aubert, de quien incluso cuestionó las formas y la ética. “Traicionero” fue uno de los calificativos del Súperman.

“Legítimamente tú eliges con quién trabajas, pero la forma es la que marca la diferencia entre un tipo traicionero, que se maneja y habla por atrás, que trata de ensuciarte en vez de decirte: Sergio, Rodrigo… yo tengo mi gente, voy a trabajar de tal forma y no cuento con ustedes, muchísimas gracias. Pero actúas de forma no legalmente ni de forma ética, habla mal de ti como persona”, expuso.

Sergio Vargas sentenció que “él tiene la responsabilidad que tiene dentro de una organización, fue presidente, director ejecutivo, gerente general. Dentro de la oferta de Sartor para Heller, las condiciones eran que el único que se mantenía era Aubert, el consejero y experto en la industria del fútbol, otra cara visible es Clark y directores del grupo Sartor, que toman las decisiones. Tiene influencia, me imagino. Seguramente confiaban en él y debe tener responsabilidades”.