Sebastián Miranda vivió su último partido como técnico interino de Universidad de Chile, el que cerró con una derrota por 1-0 ante Cobresal por el Campeonato Nacional.

Un resultado que pegó fuerte en el cuerpo técnico, que esperaba despedirse con una victoria y con los azules encumbrados en lugares de copas internacionales.

"Me duele, tenía mucha ilusión de poder encontrar esa regularidad que habíamos buscado. .Si bien no encontramos regularidad en el resultado, en actitud y juego sí, y eso intentó rescatar. Soy el responsable de la derrota. El equipo hoy se entrega por completo, cuando nos ganan terminan pidiendo la hora y ningún rival ha sido superior a nosotros. Uno de los objetivos era ese, que los equipos rivales le vuelvan a tener respeto a la U", comentó el entrenador.

Si bien dirigió solo cuatro encuentros, con dos victorias como local y dos derrotas en condición de visitante, Miranda cree haber cumplido con lo que se le pidió en el cargo.

"Mi objetivo era intentar subir y dejar lo más arriba posible al club, alejarlo de la zona que estaba y sobre todo levantar a un grupo de jugadores elevando el nivel emocional y futbolístico. desde ese lado creo que esos dos objetivos se cumplieron, como me hubiese encantado que fuera distinto, habernos llevado un triunfo hoy, lo mismo que en Viña. El fútbol tiene estas derrotas que duelen, que a uno lo hacen aterrizar, hacen volver a tener incertidumbre pero el trabajo es seguir creyendo en lo que hacen, en que los jugadores sigan creyendo, ese ha sido el mensaje. Eso no se logra de un día para otro, pero espero que el entrenador que venga lo logre", destaca.

Por lo mismo, sabiendo que el lunes tendrá que reunirse con la concesionaria para saber si vuelve a la Sub 17 o será parte del staff de Diego López, aprovechó el tiempo para despedirse y agradecer a sus jugadores.

"Me gustaría agradecer a los jugadores me hicieron pasar un mes espectacular, de mucha experiencia. Siempre me sentí apoyado por los jugadores y el club, por eso me gusta hacerlo saber públicamente. Si bien uno tiene que tomar decisiones, las respetaron y se entregaron por completo en todo el entrenamiento, le agradezco al club por la confianza. espero nos veamos pronto", finaliza.