La historia de Luis Roggiero en Universidad de Chile está pronto a terminar, luego de que la directiva de Azul Azul le pidiera la renuncia al director deportivo ecuatoriano, impulsada por los malos resultados que están teniendo en el Campeonato Nacional, lo que ya costó la salida del técnico Santiago Escobar.

Según pudo averiguar Redgol, fue el lunes por la noche que se le solicitó la renuncia a Roggiero, lo que el ecuatoraino no aceptó en una primera instancia, provocando nuevas reuniones en la jornada del martes para ver las condiciones de la salida.

Con esto, desde Universidad de Chile buscan empezar nuevamente desde cero en la conformación del plantel, teniendo en cuenta que necesitan cuanto antes un entrenador y los tres refuerzos permitidos cuando se vuelva a abrir el libro de pases del fútbol chileno.

Esto también viene a poner la lápida al proyecto que buscaban llevar adelante en Universidad de Chile, que no venía acompañado de buenos resultados desde el ingreso de Roggiero en la concesionaria en el año 2021, donde si bien no conformó la planilla de jugadores, ya estaba a la cabeza cuando los azules pelearon por no descender.

En el presente año ya tuvo determinaciones que molestaron dentro de la directiva, como los refuerzos y el arribo del propio Escobar, que no fueron del total agrado de la mesa mayor de Azul Azul.

Tras la derrota ante Audax Italiano se quebró todo y se terminó la paciencia, ya que primero se dio la salida del entrenador colombiano, mientras que el siguiente paso fue el sacar a Roggiero de la nueva conformación del equipo.

Consutlados al respecto, en Universidad de Chile declinaron hacer mayores comentarios de la situación del gerente deportivo.