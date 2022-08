La U no lo pasa nada bien en el Campeonato Nacional 2022, aunque el desafío que tiene ahora por delante es visitar a Cobresal en El Salvador por el juego de ida de los octavos de final en la Copa Chile. Para Rodrigo Goldberg, el DT del Romántico Viajero ha procurado "cuidar la integridad del plantel" con sus dichos.

Rodrigo Goldberg y el momento de la Universidad de Chile: "Firmo que Diego López no está ni cerca de estar conforme, pero no puede decirlo"

Diego López está inquieto, más que de costumbre. En más de una ocasión, interrumpió la pregunta que se le realizaba para retrucar algo o, sin más, comenzar a responder. Pero las declaraciones del entrenador uruguayo de la Universidad de Chile dan a entender que siente que el equipo va por el camino correcto, al menos por funcionamiento. "Ha sido bueno, pero faltan detalles. Sí estoy molesto con los resultados", afirmó el charrúa en alusión a los cinco partidos sin ganar que acumula el equipo en el Campeonato Nacional 2022.

Eso sí, el siguiente desafío del Romántico Viajero será el partido de ida válido por los octavos de final de la Copa Chile frente a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador. "Mi prioridad es el torneo local", reconoció el ex DT del Brescia, donde consolidó en el primer equipo a Sandro Tonali, volante central indiscutido en el AC Milan que ganó la Serie A anterior.

Por el momento, la tabla de posiciones sitúa a la U en el 13° lugar con 22 puntos en 22 encuentros, sólo tres unidades por encima de los dos colistas: Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta. En el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, Rodrigo Goldberg hizo un análisis de esta confianza que proyecta el Memo pese a los problemas que hay en la institución.

"Creo que se dio cuenta de que no puede jugar a lo que quiere. Y está tratando de adaptarse con lo que tiene. Va a tratar de sacarle jugo al limón donde más pueda, pero después de haberle revisado cómo jugaba el Peñarol que dirigió y en Italia es bien distinto a cómo lo hace ahora. No debe estar ni cerca de estar conforme, lo firmo, pero no puede decir otra cosa", expresó el Polaco.





Rodrigo Goldberg explica la estrategia de Diego López

Para el otrora delantero de la Universidad de Chile, las declaraciones del director técnico de 47 años tienen un porqué. "Es un plantel de muchos jugadores jóvenes, que no están acostumbrados a estar todos los días en la noticia, en la palestra. Él sabe que si no mide sus palabras o si dice la verdad de lo que piensa, olvídate, puede ser una palada extra de tierra encima para el plantel. ¿Para qué lo va a hacer?", inquirió el ex jugador del Maccabi Tel-Aviv de Israel.

"Su compromiso está con el club y los jugadores. Lo que nosotros opinemos de sus opiniones da lo mismo, él prefiere salvaguardar la integridad de su plantel, esa es su pega", culminó Rodrigo Goldberg, quien fue gerente deportivo de Azul Azul y se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha tenido Sartor desde que la empresa compró el paquete accionario que era propiedad de Carlos Heller.