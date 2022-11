Universidad de Chile está comenzando el proceso de reestructuración del plantel pensando en la temporada 2023. Si bien ya están saliendo los primeros jugadores que terminaron contrato, luego de un bajo desempeño en el Campeonato Nacional, Azul Azul espera definir cuanto antes a su nuevo entrenador para tomar decisiones.

"El año 2022 ya acabó, el último partido dije que era momento de hacer cambios, porque la autocrítica existe", fue el comentario de Michael Clark, presidente de Azul Azul, en la votación del nuevo directorio de ANFP.

"Le quiero dar las gracias públicamente a Sebastián Miranda, es una tremenda persona, un excelente profesional, fue alguien muy valiente, cumplió con lo que habíamos pedido y cuando digo que hay que hacer cambios es que la performance en cancha no puede ser como la de este año", destacó.

En ese sentido, asegura que como miembro de la mesa directiva de la U, han dejado cosas en claro, como no volver a repetir una campaña como la que acaba de terminar.

"La U no puede estar en las posiciones en que está y tenemos que aspirar a más. Tenemos que armar un equipo competitivo, no podemos tener el rendimiento en cancha del 2022 y estamos abocados a definir a un cuerpo técnico y plantel para el próximo año", detalla.

Si bien han tenido conversaciones, asegura que no hay nada cerrado con algún nombre, pese a que dice que están saliendo muchos nombres que no están cerca de lo que quieren para Universidad de Chile: "Mientras no haya definiciones claras no vamos a dar nombres".

"Prefiero no dar luces hoy, tenemos que esperar tener a un técnico para ver qué vamos a hacer. Puedo decir que hay muchos nombres dando vueltas y la gran mayoría de esos ni siquiera han sido considerados, por lo que pediría un poco de calma, lo primero es definir al técnico y luego al plantel", finaliza.