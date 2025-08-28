“Temor en las familias”: parlamentario pide cancelar banderazo de la Universidad de Chile

El diputado Eduardo Durán, representante del Distrito 13 de la Región Metropolitana, entregó este martes en el Centro Deportivo Azul una carta dirigida a la concesionaria Azul Azul, solicitando que se evite la realización del tradicional “banderazo” previo al próximo partido entre Colo Colo y Universidad de Chile.

La petición busca resguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos de La Cisterna, quienes en años anteriores se han visto afectados por desórdenes, incivilidades y hechos de violencia asociados a esta actividad, especialmente en Avenida El Parrón y en el Condominio de Departamentos San Vicente. Estos sectores han sufrido reiteradamente ruidos, fuegos artificiales y daños en el espacio público.

“No podemos seguir normalizando manifestaciones que terminan en caos en las calles, fuegos artificiales, consumo de drogas y destrucción de señaléticas y mobiliario urbano”, indicó el parlamentario Durán.

Agregó que “esto genera temor en las familias, en los adultos mayores y especialmente en niños con trastorno del espectro autista, que sufren con los ruidos, además de los animales que también se ven afectados”.

La solicitud de Eduardo Durán

La intención es prevenir incidentes de hinchas de la U

En la misiva, Durán también solicitó al club que en adelante no se autoricen este tipo de actividades, con el fin de prevenir incidentes mayores y proteger la convivencia en la comuna.

Publicidad

Publicidad

“Queremos que el fútbol siga siendo una fiesta deportiva, no un motivo de angustia para quienes viven alrededor del estadio y del Centro Deportivo Azul. La seguridad y la paz de los vecinos deben estar por sobre cualquier manifestación violenta”, agregó.

ver también “No fue normal”: La historia del córner más insólito en la historia de los Superclásico

Asimismo, el diputado recalcó que la concesionaria tiene una obligación con la comunidad que rodea el campo de entrenamiento, pues son precisamente esos vecinos los más golpeados por los actos de violencia e incivilidades. “No se trata solo de hinchas celebrando; hablamos de familias que ven afectada su vida cotidiana por hechos que no deberían repetirse. Le pido a Azul Azul que sea un mejor vecino”, enfatizó.

Finalmente, Durán llamó a la dirigencia a colaborar activamente en la prevención de la violencia vinculada al fútbol, subrayando que esta responsabilidad es compartida entre autoridades, clubes e hinchas. En este sentido, recordó los graves hechos ocurridos recientemente en la cancha de Independiente de Avellaneda, como un ejemplo de lo que se debe evitar en nuestro país.

Publicidad