Unión La Calera vs Palestino, un encuentro prometedor con cuotas muy parejas

RedGol te brinda los mejores pronósticos deportivos para apostar en Unión La Calera vs Palestino, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Este viernes a las 19:00 horas (hora de Chile), por la fecha 22 del Campeonato Nacional, Unión La Calera recibirá a Palestino en el Estadio Nicolás Chahuán, en un duelo que promete ser muy atractivo con cuotas muy parejas.

El cuadro árabe marcha cuarto con 36 puntos, aunque acumula cinco salidas sin ganar. Los Cementeros, en cambio, atraviesan una mala racha con dos empates y seis derrotas en sus últimos ocho compromisos, y suman 23 unidades en lo que va del torneo, lejos de los puestos de copas y a salvo del descenso.

Antes del juego, nuestro experto te trae los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Palestino

Marcará o dará una asistencia: Sebastián Sáez 2.60 Disparos a puerta de Joe Abrigo: Más de 0.5 1.63 Córners de Unión La Calera: Menos de 4.5 1.88

Sebastián Sáez, la pieza clave en la ofensiva de La Calera

Sebastián Sáez es el jugador de Unión La Calera con mas contribuciones en goles: es el goleador del equipo con ocho tantos y también sumó tres asistencias en lo que va del Campeonato Nacional.

Marcará o dará una asistencia: Sebastián Sáez – 2.60 en Jugabet

Apuesta al tiro al arco de Joe Abrigo

Joe Abrigo ha sido uno de los jugadores con mejor rendimiento en Palestino en el 2025. Además, en seis de sus últimos siete partidos, entre la Sudamericana y la Liga de Primera, remató al menos una vez al arco. El único partido en el que no lo hizo, estrelló un tiro en el poste.

En total, cuenta con 15 remates a puerta en sus 20 apariciones en el certamen.

Disparos a puerta de Joe Abrigo: Más de 0.5 – 1.63 en Jugabet

Promedio bajo de los Cementeros

Unión La Calera es el segundo equipo con menor promedio de tiros de esquina a favor por partido de local en la Liga de Primera. En siete de sus 10 localías, no superó la línea de los cuatro córners.

Córners de Unión La Calera: Menos de 4.5 – 1.88 en Jugabet

Cuotas en Unión La Calera vs Palestino

Las cuotas son cortesía de Jugabet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Si buscas aprovechar al máximo este reñido encuentro entre Unión La Calera y Palestino, resulta clave seleccionar con cuidado el sitio donde realizar tu jugada. En la guía de las mejores casas de apuestas en Chile tendrás un análisis completo de las plataformas más seguras, sus cuotas y promociones.

