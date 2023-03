Polaco Goldberg: "Me llamó la atención que Nery Domínguez se murió en el primer tiempo"

Universidad de Chile no encontró la manera de doblegar a Deportes Copiapó. Los azules igualaron sin goles ante el colista del Campeonato Nacional 2023 en el estadio Elías Figueroa Brander en un partido que tuvo el forzado debut de Cristopher Toselli con la camiseta de la U.

Y también tuvo la presencia de Nery Domínguez, quien se desempeñó en su posición original ante el León de Atacama. Para cubrir la baja de Emmanuel Ojeda, quien se recupera de un esguince de rodilla por el que jugó infiltrado el Superclásico ante Colo Colo, Mauricio Pellegrino apostó por el "23" como el eje del centro del campo.

Rodrigo Goldberg fue uno de los que analizó el desempeño de Domínguez como volante central, pues llegó al Centro Deportivo Azul desde Racing Club pensado como defensor central. "Me llamó la atención, Nery Domínguez se murió en el primer tiempo", aseguró el Polaco en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa de este 20 de marzo.

Goldberg: "Se notó que Nery Domínguez estaba reventado físicamente"

El ex gerente deportivo de Azul Azul no se quedó sólo con ese análisis. "Estaba bien ubicado, pero físicamente se notó que estaba reventado. El ritmo no es el mismo que los entrenamientos", dijo el otrora delantero del Romántico Viajero sobre el jugador que el 9 de abril cumplirá 33 años.

"Me parece que el que va a apretar o marcar presencia tiene que ser Domínguez, Mateos o Poblete, pero Nery terminó más cerca de los centrales. La U no tenía un hombre en el medio que controlara a (Jorge) Luna. Después entró (Iván) Rozas, que tiene una gran zurda, pone bien el cuerpo", cerró el Polaco Goldberg.