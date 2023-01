Universidad de Chile cuenta las horas para su debut en el Campeonato Nacional. Los azules reciben este lunes a Huachipato para hacer el estreno oficial de su temporada 2023, la que esperan deje atrás los difíciles años de la U y que será comandada por el experimentado Mauricio Pellegrino.

El mismo entrenador atendió a los medios de comunicación en la previa del esperado debut y fue ahí donde se le consultó nuevamente por la plaza de lateral izquierdo, que por ahora se pelean Marcelo Morales y José Castro, y si llegará un refuerzo para ese sector.

"Si alguien quiere traer a Roberto Carlos, yo lo pongo de titular. Si viene Cafú o alguien viene y los trae, los ponemos", contestó Pellegrino, ya mosqueado por el cuestionamiento. "Acá también puede haber un mejor entrenador, todos podemos mejorar", siguió.

Sobre Morales y Castro, Pellegrino manifestó que "son dos chicos que son del fútbol base que vienen compitiendo y esforzándose mucho, y que no hayan tenido una buena campaña a nivel colectivo no significa que no sean capaces de jugar en la U".

"Son chicos que trabajan bien. Nadie en el club ha estado hablando del lateral izquierdo, hemos hablado de todas las posiciones, lo digo porque la semana pasada ya abordamos bastante de esa posición y hemos tenido problemas en varios puestos, no solo en ese", siguió.

"Poco podemos hacer sobre el pasado"

Sobre el desafío de dejar atrás los pésimos años de Universidad de Chile, Pellegrino aseguró que trabaja pensando más en el futuro. "Poco podemos hacer sobre el pasado, estamos acá para trabajar y tratar de mejorar en muchos aspectos, empezando por este partido (ante Huachipato)", declaró.

"Todos los estamentos del club somos conscientes de lo que ha pasado (en los últimos años), pero queremos partir hacia adelante y hacer un trabajo donde a fin de año podamos hablar de otra cosa", siguió el entrenador.

El DT luego aseguró que su esquema no es inamovible, pero sí lo es el estilo que quiere para la U. "Quiero que el equipo pueda ser protagonista, tener el timón del partido, manejar la pelota y que se muevan 11 jugadores en ataque y 11 defendiendo", dijo.

"Un equipo que tenga mentalidad de sobreponerse ante la adversidad, animarse aún en la dificultad, manejar el balón y muchos aspectos que los jugadores han ido perdiendo. De eso hablo cuando hablo de estilo", concluyó el técnico trasandino.