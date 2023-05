El ex jugador de Universidad de Chile apunta su crítica contra Estadio Seguro, por su ineficacia en la lucha contra la violencia en los estadios.

El escándalo del Clásico Universitario en el Campeonato Nacional, donde Universidad de Chile recibió a Universidad Católica en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo de Concepción, sigue dando que hablar, en mayor medida, en protagonistas en el mundo del fútbol.

Uno de ellos fue Pedro Morales, ex jugador de la U, quien cargó sus dardos para criticar la labor de Estadio Seguro, lo que, según su opinión, está lejos de ser un buen proyecto para erradicar la violencia.

"Horrible la gestión de Estadio Seguro durante todos estos años. No es posible que todo empeorara y no hemos mejorado en absolutamente nada", comentó el ex jugador en las redes sociales de Redgol.

Estadio Seguro apunta la U

Fue en la publicación en Instagram, donde se incorporaron las declaraciones de la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, que fueron replicadas en Redgol.

"Deberíamos estar convocados en otra cosa. Cuando no están las garantías, sencillamente no se puede jugar. Acá hay incumplimientos graves del club organizador", comenzó explicando Venegas.

"Hay un antecedente fuerte de Concepción de la Supercopa del año pasado. Todo el rigor de la ley para las personas que provocaron estas situaciones. Los heridos no son sólo hinchas. Un guardia, un carabinero, el árbitro",detalló.

En ese sentido, deja abierta la invitación para trabajar con todos los actores que componen el fútbol chileno.

"Todos tenemos que colaborar y poner de nuestra parte. No sólo el gobierno. Todos. Todos los actores involucrados en el fútbol deben poner de su parte", finalizó.