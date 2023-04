El Clásico Universitario llegó a su fin de manera abrupta, aunque esperada. Desde el inicio del partido que Universidad de Chile y Universidad Católica igualaban sin goles en el Ester Roa Rebolledo de Concepción que se oían bombas de ruido y la detonación de varios fuegos artificiales.

Todo eso se profundizó en la media hora de la primera parte, cuando cayeron cerca de la cancha. Uno de los estruendos dejó con un trauma acústico al cuarto árbitro del encuentro, Diego Flores, además de afectar también a un camarógrafo de TNT Sports, aunque desde la casa televisiva explicaron que su trabajador está en buenas condiciones.

Luego de estos acontecimientos, como suele ocurrir en Chile, las autoridades se agolparon para dar discursos condenatorios que más parecen palos a una piñata sin identificación. La jefa de Estadio Seguro también compareció ante los medios presentes en el reducto penquista, que recibió sólo a hinchas de la U, pues los de la UC tenían prohibida su asistencia por disposiciones de las autoridades regionales.

"Deberíamos estar convocados en otra cosa. Cuando no están las garantías, sencillamente no se puede jugar. Acá hay incumplimientos graves del club organizador", afirmó Pamela Venegas, para responsabilizar a Universidad de Chile, cuadro que hizo de local en la región del Bío Bío.

"Hay un antecedente fuerte de Concepción de la Supercopa del año pasado. Todo el rigor de la ley para las personas que provocaron estas situaciones. Los heridos no son sólo hinchas. Un guardia, un carabinero, el árbitro", describió Venegas.

Jefa de Estadio Seguro abronca a la U: "Lo primero es organizar bien y cumplir las medidas"

"Todos tenemos que colaborar y poner de nuestra parte. No sólo el gobierno. Todos. Todos los actores involucrados en el fútbol deben poner de su parte", sentenció la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, en los pasillos del estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

"Y lo primero es organizar bien y cumplir con las medidas de seguridad que se trabajan todas las semanas", agregó, para darle otra vez el sayo de responsabilidad al Romántico Viajero, anfitrión del encuentro.

Clark: "Son pocos delincuentes encapuchados cobardes que le hacen daño al club"

Uno que también sacó la voz tras todo lo ocurrido en el Ester Roa Rebolledo fue Michael Clark, presidente de Azul Azul, la concesionaria que controla el destino de Universidad de Chile, el club organizador de este Clásico Universitario.

"Estamos con mucha pena y rabia. El estadio estaba precioso, había 23 mil personas. Tanto nosotros como Católica nos esforzamos en que esto estuviera bien. Y por la acción de unos pocos delincuentes, cobardes, encapuchados que se tapan la cara para hacerle daño en teoría al club que ellos quieren y se ponen a tirar bengalas, que caen cerca de jugadores nuestros, a alguien que trabajaba con una cámara, un carabinero, el árbitro", describió el timonel de AA.

Agregó que "esto que pasó hoy es gravísimo, de la mayor gravedad. Creemos que tiene que marcar un antes y un después, ya tuvimos un hecho similar el año pasado en la quinta región. Y creo que lo de hoy fue mucho más grave. Claramente esto no es casualidad, creo que estaba concertado por delincuentes que no son hinchas de la U. Yo vi cómo subió un adulto mayor que estaba a punto de tener un infarto. Esto no puede seguir pasando. Si queremos sacar algo positivo, a partir de esto, algo tiene que cambiar. No podemos seguir siempre condenando la violencia, que no haya medidas y que todo siga igual". ¿Cambiará algo? El tiempo dirá...