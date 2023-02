Nicolás Guerra tuvo una jugada que ahogó un grito de gol de Universidad de Chile. Una mano suya privó a los azules de abrir el marcador frente a Curicó Unido, pero también actuó como una especie de broche de oro: el Nico clavó el transitorio 3-0 con un remate inalcanzable para Fabián Cerda.

Y luego de la tercera victoria consecutiva que anota el Romántico Viajero en el Campeonato Nacional 2023, el acompañante de Leandro Fernández en este nuevo esquema que presentó el equipo adiestrado por Mauricio Pellegrino dejó ver la alegría que también quedó demostrada con el efusivo festejo de su golazo.

"Desde que llegué siempre quise hacer un gol, celebrarlo con mi gente, la hinchada y mi equipo. Estoy muy emocionado, espero que sea el inicio de muchos. Contento por el equipo y también por el gol", apuntó Guerra luego de la gran victoria que el Bulla logró en el estadio La Granja.

Sobre la presión por no anotar, Guerra admitió que no fue una carga para él. "La verdad que no me presionaba. Cuando llegué, tenía bastante claro que tendría que luchar día a día por la calidad de jugadores que tiene la U. Hay que ganarse la pulseada", introdujo su respuesta el ariete de 24 años.

"Los minutos que me tocaba, siempre decía que si no aporto con goles o asistencias, que sea con buen juego, ayudando al equipo, corriendo y metiendo. Siento que eso nunca faltó. Hoy se premió con un gol, hay que ir de a poquito", expresó el ex jugador de Ñublense, donde jugó con Federico Mateos, quien fue escogido el Jugador Experto Easy en el triunfo azul.

Nicolás Guerra valora el cambio de esquema: "Salió a relucir lo mejor de nosotros"

Otro de los aspectos que analizó Nicolás Guerra fue el dibujo táctico que el DT argentino Mauricio Pellegrino dispuso para la visita a la Región del Maule. El Flaco se la jugó por un 4-4-2 luego de quedar satisfecho con la postrera victoria ante O'Higgins de Rancagua. En el segundo tiempo de aquel duelo jugado en el estadio El Teniente, la U presentó ese mismo esquema.

"Está a la vista. Con ese esquema salió a relucir lo mejor que nosotros, pero hay que entrenar con el esquema que nos pongan. Estamos felices porque resultó", cerró Nicolás Guerra, quien ya mira hacia adelante, aunque también tendrá un festejo por partida doble. Por su golazo y porque este 25 de febrero, su padre Juan Carlos Guerra está de cumpleaños.