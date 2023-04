Universidad de Chile prepara el duelo contra Everton por la fecha 11 del Campeonato Nacional, este sábado 22 de abril en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El encuentro significará probablemente la vuelta a la titularidad de Nery Domínguez por la expulsión de Matías Zaldivia frente a Audax Italiano.

“Todavía no tengo confirmado que vaya a jugar, hay que esperar. Acá con Mauricio (Pellegrino) hasta el último día el equipo no se sabe y es la fórmula que tenemos para llegar todos activos al partido”, dijo Domínguez en rueda de prensa con una cuota de misterio.

Respecto a cómo se ha tomado su momento, con poco protagonismo y afectado por lesiones, el polifuncional futbolista argentino explica que “siempre me manejé igual, entrenando desde el primer hasta el último día con la expectativa de jugar, dando el máximo. Después juegan once y el resto tenemos que esperar. Si ahora está la posibilidad de estar lo vengo haciendo de la mejor manera desde el lugar que me toque”.

“Todos queremos jugar, apuntamos a estar en el once titular, a veces toca y otras no. Cuando no toca hay que apoyar al compañero. Y eso habla que mis compañeros están bien. Yo trato de dar el máximo y después es decisión del cuerpo técnico, pero te sube el nivel de todos, de los que juegan y de los que no. Hay que ganarse un lugar y eso nos sirve como equipo”, complementa.

Nery Domínguez añade que “a ningún jugador le gusta sufrir lesiones o estar afuera, pero no lo puedes manejar, he tenido un poco de mala suerte”.

Por último, consultado por la ausencia de Matías Zaldivia, Domínquez sentencia que “ha tenido muy buenos partidos, es muy serio, trabaja bien día a día y tiene mucha experiencia y recorrido. Nos ha aportado mucho. Todo el que falte se va a sentir, pero siempre hay atrás un compañero trabajando para ganarse un lugar y el DT puede estar tranquilo, porque hay otro de buen nivel. Las cosas grandes se logran con un buen plantel”.