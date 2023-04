Universidad de Chile está teniendo una buena campaña en el Campeonato Nacional, donde en once fechas disputadas se encuentra en el segundo lugar del torneo con 21 puntos, solo una unidad menos de las que tiene Huachipato.

Pese a esto, se ha criticado la forma de juego que tiene el equipo de Mauricio Pellegrino, que ha optado por ordenar a su plantel desde lo defensivo, lo que les ha traído frutos, teniendo en cuenta de que son el segundo equipo que menos goles recibe en la competición.

Ante las críticas, el entrenador argentino no quiso entrar en polémicas, argumentando que toda opinión es válida, pero que no puede andar dando razón a todo lo que se dice.

"Ni sí, ni no, porque es opinión. Es abstracto, no es tangible, ante eso poco podemos hacer los entrenadores. Es como cuando se habla de la opinión de los hinchas, yo me pregunto ¿quiénes?, porque mirá qué hay muchos. Por eso insisto, es algo que uno no puede considerar porque no se puede abarcar", comentó Pellegrino.

Ocho fechas son las que Universidad de Chile no conoce de derrotas en el torneo, donde suma una más si se cuenta el triunfo ante Chimbarongo por Copa Chile.

Números que tienen felices a los hinchas azules, que comienzan a dejar en el pasado las temporadas de sufrimiento.

Pese a todo, el entrenador prefiere ir paso a paso, antes de hablar de una candidatura al título, para no meter una presión extra a su plantel.

“Está claro que nosotros somos un equipo en formación y nos queda muchísimo por recorrer y mejorar, pero cómo todo en la vida, entonces ¿cuál es el punto de referencia con el que evaluamos este equipo? Y mis puntos de referencia siempre han sido los partidos previos de este equipo nuevo”, detalló.

Por lo mismo, cree que “uno siempre quiere hacer las cosas mejor, pero de eso no puedo ocuparme, pero las múltiples opiniones son muy válidas”.