El arribo de Mauricio Isla a Universidad Católica fue una tremenda sorpresa, ya que todos esperaban que su regreso al fútbol chileno fuera a Universidad de Chile, club del cual siempre se ha declarado hincha.

Si bien desde que firmó en el equipo de San Carlos de Apoquindo no había querido dar detalles, por respeto a la gente de la UC, el lateral encontró un momento en conversación con radio ADN, cuando Jorge Valdivia y Jean Beausejour le consultaron por su frustrado arribo a los azules.

"No he hablado mucho del tema de Universidad de Chile, porque creo que el hincha se da cuenta de lo que está viviendo un club tan grande como la U, va mucho más allá de lo futbolístico, que también pasa por un momento difícil", cuenta.

"Siempre lo dije, cuando llegó a la Catolica dije que no era idea hablar de la U, porque estaba firmando por ellos. Lo dije en su momento, yo me ofrecí porque quería ser feliz en Chile, quería volver a jugar, sentir lo que es estar cerca de la gente, de mi familia y claramente no se dio. No fue por mi, fue por cosas diferentes donde no tiene nada que ver el dinero. Lo dejo en claro. No llego a un club por dinero. Si uno saca a la luz no estoy entre los 10 mejores pagados del fútbol chileno", precisó.

En ese sentido, quiso dejar en claro del interés realista que tuvo Universidad Católica en querer contar con sus servicios, cuando estaba tramitando dejar Flamengo, al que considera el más poderoso de esta parte del mundo.

"A mí en tres días la Católica me llamó, viajaron para hacer todo y eso me gustó. Sentirme importante en algo que quieren en la UC. Me hablan mucho del fracaso por no ir, pero los hinchas azules saben bien lo que está pasando en el club", finalizó.