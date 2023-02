Marcelo Barticciotto utilizó su espacio en Al Aire Libre en Cooperativa para referirse al panorama de dos jóvenes talentos de Universidad de Chile como Lucas Assadi y Darío Osorio. "No valen lo que los tazaron, entonces los perjudican porque les ponen una mochila muy pesada", lanzó.

Barticciotto sufre por Assadi y Osorio: "No valen lo que los tazaron, y eso los perjudica"

Las decisiones que ha tomado Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile con respecto a los juveniles Darío Osorio y Lucas Assadi siempre son tema. Y es que algunos quisieran que les dieran total libertad en el equipo, pero el experimentado director técnico confía en su método para no quemarlos. Situación de la que habló Marcelo Barticciotto.

El entrenador argentino dejó en claro en conferencia de prensa que las dos joyas del Romántico Viajero están en proceso de aprendizaje y, entre otras cosas, deben aprender que a veces se puede jugar y otras no, además de destacar que la U está por encima de cualquier nombre, incluso el suyo. Así, Barti sacó la voz para hablar del tema.

"Ni Osorio ni Assadi valen lo que los tazaron, y eso los está perjudicando"

A través de los micrófonos de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Pablo apuntó que "yo creo que en definitiva no es culpa ni de Osorio, ni de Assadi, ni de Juan Pérez, ni de los chicos que son jóvenes y tienen talento. Acá hay mucha culpa de la competencia, de que con poco les alcanza", lanzó de entrada.

"Los entrenadores de divisiones menores que no les exigen, no los preparan para una exigencia verdadera, entonces los chicos llegan pensando que con lo que tienen les alcanza para jugar en Primera o con lo que hacían en divisiones menores les alcanza, y se dan cuenta después con un tiempo que no les alcanza", complementó para después lanzarse.

"Otra cosa, yo creo que Osorio no vale lo que lo tazaron, ni Assadi tampoco. Entonces los están perjudicando, les están poniendo una mochila diciendo que valen 15 millones de dólares, cuando en definitiva quizás no lo valen", disparó.

Eso sí, igual de inmediato aclara que "no digo que no valgan millones de dólares, si lo valen, pero no sé si valen tanto como se habló acá en algún momento, entonces los estamos perjudicando en lugar de protegerlos".

"Pero yo digo que la competencia de divisiones menores, los termina perjudicando, en los equipos grandes no se tiene que exigir tanto como para ganarle a los demás, entonces con poquito alcanza. Entre los responsables también están los representantes", concluyó.