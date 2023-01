En las últimas semanas Universidad de Chile ha causado polémicas debido a sus recientes incorporaciones para reforzar el plantel para el Campeonato Nacional. El arribo del ex Colo Colo Matías Zaldivia y Christopher Toselli, referente de la UC al CDA, ha generado diversas reacciones tanto en los hinchas como en ex jugadores del Romántico Viajero.

Así lo expresó Johnny Herrera, quien no dudó en comentar sobre la llegada de los futbolistas a la U. “Me llama harto la atención la pérdida de identidad del club, honestamente. Trajeron a Zaldivia y ahora Toselli, símbolos y capitanes de Colo Colo y la Católica. Ya están en el club y no queda más que apoyar, pero falta identidad, se está perdiendo eso y me da pena", expresó Samurai en TNT Sports.

En ese contexto, el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, respondió hoy sobre los dichos del ex arquero del Bulla. “Yo quiero que haya jugadores de casa, que sepan lo que es la U, que sientan la camiseta, que quieran estar acá, y que sueñen con levantar títulos con el club. La identidad la vamos formando por ahí. Ojalá se pueda lograr con los jugadores que vienen ahora”, expresó.

“Lo de la identidad lo veo al revés. Miro el equipo, sobre todo cuando regresen los sub 20, y veo que hay jugadores de casa. Más identificados que ellos no hay. Me parece que los que trabajamos acá soñamos con tener un once formado en la U, creo que lo hemos ido generando, potenciar jóvenes no queda sólo en el verso”, concluyó.

En ese contexto, Christopher Toselli también fue consultado por su vínculo con la UC y su reciente llegada a la U. “Yo no voy a desconocer mi pasado, es parte de mi historia. Pero soy un profesional y tener la oportunidad de estar en un equipo grande de nuestro país, hizo que fuera una decisión fácil”, comentó.

En Universidad de Chile esperan dejar las polémicas atrás y enfocarse en el comienzo del torneo. El Bulla tendrá su debut el próximo lunes 23 de enero frente a Huachipato.