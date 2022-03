Luis Musrri es uno de los ídolos más grandes que tiene Universidad de Chile y fue al estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo primero de capitán y luego como ayudante técnico de Víctor Hugo Castañeda. En diálogo con Redgol, el mariscal se refiere a la impresionante racha negativa de los universitarios en el reducto albo y asegura que no está de acuerdo con los ex jugadores que en la semana preclásico critican duramente al equipo.

Este domingo 6 de marzo a las 12:00 horas se enfrentarán Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, en una edición del Superclásico del fútbol chileno en que ambos equipos vienen de derrotas, ante Huachipato y O'Higgins, respectivamente.

Pero la U es el equipo más complicado, ya que no gana en el reducto de calle Marathon desde el Campeonato Nacional de 2001, cuando se impuso por 3-2 con goles de Diego Rivarola, Arilson y Carlos Garrido.

Los veinte años no pasan en vano para Luis Musrri, eterno capitán y fogonero azul, que celebró como jugador en Pedrero, pero no como entrenador, cuando integró el cuerpo técnico que comandaba V y que pudo ganar como jugador en el estadio del archirrival, pero no así como parte del cuerpo técnico que encabezaba Víctor Hugo Castañeda en 2016.

"Fue complejo cuando fui de ayudante, y mucho más difícil porque en ese partido también estaba el tema de los años que llevaba la U sin ganar en el Monumental, así que había mucha efervescencia. Sin dudas, fue mucho más difícil que cuando fui como jugador", recuerda el mundialista en diálogo con RedGol.

Luego agrega que le fue "bastante bien" como jugador. "Estuve en el primer clásico que ganó la U en ese lugar y en el penúltimo clásico que también ganó la U, así que como jugador me parece que tengo saldo a favor. No estoy muy seguro pero debo estar muy parejo", asegura.

Musrri toma aire antes de explicar qué le pasa a Universidad de Chile en la cancha colocolina. Toma aire y lo primero que dice es que "la pregunta es súper recurrente y casi obligada, y la respuesta es difícil de darla".

"Los factores que pueden influir en que el rendimiento sea tan malo en el Monumental pueden ser muchos, que Colo Colo quizás los últimos años ha tenido mejores planteles que la U, han tenido mejores campañas", reflexiona Lucho.

"Pero también puedo decir que la mejor U de los últimos años tampoco pudo ganar allá. Y es difícil dar un diagnóstico, creo que se han dado las cosas así no más. El fútbol a veces te da estas rachas y cuesta cortarlas", puntualiza el ex mediocampista.

Por eso, cree que la influencia excede incluso a la U. "Perder la condición de invicto en el Monumental después de tantos años también debe ser fuerte para el colocolino, y se lo toman como tal. En la U, en vez de ser una motivación, a veces pasa a ser un peso. Y ahí puede estar la gran diferencia", resume Musrri.

El fogonero respalda a los jugadores azules y descarta de plano que les "tiriten las piernas" en Macul. "No creo que sea eso. Mirándolo desde fuera, yo pienso que el jugador de Colo Colo toma como una motivación muy grande el mantener el invicto, y en cambio que para el jugador de la U de los últimos años es un peso muy grande que acarrea en la espalda", argumenta.

Y en ese sentido, el ex capitán universitario mira con optimismo lo que pueda pasar este domingo porque "quizás en este clásico haya un 40 o 50 por ciento de jugadores que tengan esa mochila en la espalda, y puede ser un factor a favor".

Por eso ratifica su pensamiento. "El colocolino lo siente como una motivación y el jugador de la U como un peso, como una carga de la que no puede zafar y va a ser así hasta el día que a la U le toque volver a ganar", proyecta.

El "miedo institucional" en el Superclásico



Luego de perder por la cuenta mínima ante Colo Colo en 2018, el técnico argentino de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, patentó una frase terrible para los azules, cuando aseguró que el elenco azul padecía un "miedo institucional" al visitar el estadio Monumental.

A Lucho Musrri le molestó ese concepto: "Han pasado tantos técnicos por el club, que lo que haya dicho en realidad no importa mucho. Son técnicos que no han dejado nada, así que al final de cuentas lo que digan no importa", sentencia el ex capitán.

"Lo que importa es lo que digan los que tienen el sentimiento de la U, los que estuvieron en la U, los que se pusieron la camiseta de la U, los que jugaron en el Monumental, los que sintieron ser visitas en ese estadio, a los que le tiraban pedazos de pizarreños, a los que les rompieron la cabeza, a los que vimos como trataban a nuestros hinchas, esos sí, pero que lo diga un técnico que no dejó nada, no importa mucho", declara con firmeza.

Que no ataquen a la U antes del Superclásico



Las declaraciones quemantes de los protagonistas en las semanas previas a los Superclásicos entre Colo Colo y Universidad de Chile son sólo un recuerdo del pasado. Hoy son los ex jugadores quienes le ponen aliño al partido mayor del fútbol chileno. Pero Luis Musrri cree que a algunos se les pasa la mano.

"Pucha. Opinar sobre la U en los momentos previos a un clásico tan importante, de verdad que a mí.... No me gusta mucho escuchar cuando salen ex jugadores a matar al equipo, en diferentes circunstancias y momentos. Hoy el equipo de Santiago Escobar y los jugadores que están en Universidad de Chile necesitan apoyo, apoyo total e irrestricto, como ha sido siempre el de la U", dispara.

Musrri también es capaz de analizar desde lo futbolístico. Y en ese sentido, cree que "el equipo ha tenido momentos. Creo que aún no está muy claro para dónde va, y eso lo tiene que resolver rápidamente el técnico, porque las fechas van pasando".

"Es lo único que puedo decir como entrenador. No me toca decir si está bien o mal lo que hace. No es necesario que yo lo diga. Pero creo que sí debe tener claro cómo debe jugar la U", explica el histórico mariscal universitario.

Pese a los años sin ganar en Pedrero, a las derrotas consecutivas con las que llega al Superclásico, igualmente Luis Musrri tiene la esperanza de que los azules rompan la racha este domingo.

"La ilusión siempre va a estar. Cuando uno entra a la cancha, como técnico o jugador, siempre cree que va a ganar, aunque a veces las cosas son difíciles. No me gusta mucho hablar de mí como jugador, pero nosotros fuimos al Monumental sin ninguna posibilidad de ganar, Colo Colo se estaba armando para ser campeón y esas cosas, de la Libertadores, esos años y nosotros fuimos y le ganamos 1-0, con un equipo que recién estaba en formación", asegura.

Por eso, antes de despedirse Musrri quiere compartir un potente mensaje a toda la U: "Siempre se puede, así que este domingo a las 12, con la misma fe de siempre. Independiente de lo que haya pasado para atrás en la historia, en los momentos de los clubes, los equipos y de los jugadores, siempre se puede ganar".