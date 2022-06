"Que le vaya bien, menos contra nosotros": la particular bienvenida de Leonardo Gil a Emmanuel Ojeda al fútbol chileno

El mercado de pases del fútbol chileno se sigue moviendo y días atrás hubo noticias en uno de los grandes. Después de semanas de negociaciones, Universidad de Chile llegó a acuerdo y anunció la llegada de Emmanuel Ojeda como su nuevo refuerzo.

El mediocampista argentino deja Rosario Central para firmar con el Romántico Viajero y así ayudar a salir de su crisis. Y es justamente en los Canallas donde tuvo sus primeros nexos con nuestro país, compartiendo camarín con varios jugadores.

Fernando Zampedri, Alfonso Parot y Leonardo Gil fueron los compañeros que tuvo Emmanuel Ojeda en el elenco argentino. Ahí, los cuatro fueron campeones de la Copa Argentina en el año 2018, lo que hizo aún más fuerte los lazos.

Ahora, con su llegada a Universidad de Chile, el volante tendrá un especial reencuentro. A solo días de haber llegado, uno de sus amigos en Rosario Central le dio la bienvenida, aunque muy marcada por sus actuales camisetas.

Leonardo Gil y su bienvenida a Emmanuel Ojeda

Leonardo Gil es uno de los jugadores que compartió no solo plantel, sino que zona en la cancha junto a Emmanuel Ojeda. El Colorado, ahora en Colo Colo, abordó la llegada de su ex compañero en Rosario Central con una particular bienvenida.

En conversación con TNT Sports, el volante albo tuvo buenas palabras para su colega. "Con Emma, cuando estaba en Central, él era más chico y siempre fue responsable, profesional, que le gustaba entrenar".

De hecho, el Colorado destacó que en Argentina hizo los méritos suficientes para ser titular. "Ahí no es fácil jugar, hay mucha presión y cuando entró, demostró y jugó bien. No le pesó la camiseta y se ganó el puesto".

Pero tras ello y para cerrar, Leonardo Gil le dejó un claro mensaje a Emmanuel Ojeda. "Este salto que hace tanto en lo deportivo como económico me pone feliz, es una excelente persona. No le deseo lo mejor porque está en el rival, pero que le vaya bien. Menos contra nosotros".