Leandro Fernández vive su momento más complicado desde que viste la camiseta de Universidad de Chile. El delantero protagonizó un accidente de tránsito en Argentina, siendo detenido en "estado de intoxicación".

El argentino se vio envuelto en la polémica en sus días de descanso al otro lado de la cordillera luego de haber chocado a un vehículo y posteriomente darse a la fuga. La situación llevó a que en el Bulla estudien un castigo, pero mientras eso se define, el artillero decidió sacar la voz.

En medio de todo el revuelo causado por la situación, Leandro Fernández emitió una declaración pública a través de las redes sociales de Universidad de Chile. Ahí el delantero aclaró que lo hizo para que los hinchas "escuchen mi versión".

Lo primero que hizo el argentino fue asumir su responsabilidad en el accidente, que por suerte no terminó con heridos ni muertos. "Sé que cometí una falta muy grave y agradezco que no pasara a mayores con la otra familia involucrada, que no sufrió lesiones".

En esa misma línea, dijo tener claro lo que le espera en la U y está abierto al castigo que decida la institución. "Estoy al tanto de la sanción que puedo recibir en el club, estoy a disposición de lo que decidan".

Además, Leandro Fernández dijo haber hablando con el plantel sobre lo ocurrido. "Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas tanto a ellos como a la gente del club. Esta situación que me sucedió daña la imagend el club, la que no queremos dar".

Finalmente el delantero recalcó que aceptará el castigo que le imponga el club. "Asumo toda la responsabilidad. Quería pedirle mil disculpas a toda la gente y al hincha de la U", cerró.

Leandro Fernández ya entrena con el plantel de Universidad de Chile, pero con lo ocurrido se espera que no vea acción en la Copa Chile. Si el Campeonato Nacional será el momento para su regreso aún es una incógnita, pero por ahora sólo queda claro que no saldrá libre de una sanción.

Revisa la declaración pública de Leandro Fernández