Universidad de Chile sumó un tremendo dolor de cabeza en medio de la pausa por la fecha FIFA. Leandro Fernández se vio involucrado en un accidente de tránsito en "estado de intoxicación", lo que complica su aventura por el Bulla.

El delantero estaba en Argentina cuando chocó un vehículo y fue atrapado por la policía en Ciudad de La Plata. La situación llega en medio de un renacer del Romántico Viajero y de seguro le significará una conversación con Mauricio Pellegrino, aunque para los históricos es algo que debe solucionarse rápido.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Sandrino Castec y César Vaccia analizaron la polémica de Leandro Fernández. Si bien para uno debe hacer respeto a Universidad de Chile, para el otro sólo debe sacar lecciones.

"Uno comete errores en la vida y hay que ser consciente de eso, pero en un momento crítico de la institución no es el momento de meterse en ese tipo de problemas. Espero lo solucione, porque es complicado en Argentina", dijo el Bombardero.

En esa misma línea, Sandrino Castec dijo esperar "que dé vuelta la página y a lo mejor se puede revertir", aunque dejó claro que deben respetar al club. "No sé por qué tantos días de descanso si la U todavía no es un equipo que muestre que puede ganar el campeonato".

"Hay que ser claro. Las diferencias son muy grandes en la parte económica como los del 80 o 90 a los de ahora. Hay que meterse en la institución", añadió.

Finalmente, Sandrino Castec pidió que esto no afecte a la campaña del plantel. "Es mala fortuna, ojalá no tenga los problemas que pueden agravarse allá. La U no puede hacer en algo por un problema de un jugador".

César Vaccia se lo tomó con más calma y señaló que Fernández debe tener claro su error. "Nadie quiere que pasen estas cosas. Imagino menos Leandro, que al final se ve envuelto en una situación que es lamentable y desafortunada".

"Espero que sea un aprendizaje y que no vuelva a suceder. No soy quién para castigarlo, así que Dios quiera que dé las explicaciones y todo lo demás, para que se dedique a jugar al fútbol que es lo que mejor hace", complementó.

Para cerrar, César Vaccia insistió en que "uno como entrenador no quiere que pase esto. Uno recomienda, sugiere y le dice a los jugadores que tengan cuidado, porque son personas públicas, pero los seres humanos somos imperfectos lamentablemente".