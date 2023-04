En una verdadera teleserie se ha transformado el clásico universitario, donde el 30 de abril Universidad de Chile recibe a Universidad Católica en el Campeonato Nacional, el que oficialmente todavía no tiene cancha definida.

Si bien en su momento la ANFP lo programó en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo, pronto desde el club azul pusieron paños fríos a esta información, ya que todavía no tenían completamente definido el ex estadio Collao.

De ahí en adelante siempre puso énfasis en jugar el partido en Concepción, donde el gran inconveniente era la logística y el aforo para el clásico.

Si bien hubo negativa de parte de la autoridad policial para tener aforo completo del reducto, una comitiva de Azul Azul viajó esta semana para lograr cerrar un acuerdo y dejar establecidos los detalles.

Pese a la reducción de aforo, se hizo notar desde Concepción que no era suficiente la cantidad de guardias, además que el horario no era el adecuado, por lo que, hasta la noche del jueves, todavía no salía humo blanco.

Para muchos el encuentro quedaba borrado del Ester Roa, aunque la autoridad hizo una última opción para la U, que ya estaba cambiando el foco para solicitar los permisos en el Elías Figueroa de Valparaíso, sabiendo que el aforo sería mucho menor al esperado.

El periodista Cristofer Espinoza, de radio Cooperativa, profundizó en detalles la versión de las autoridades regionales, con una postura clara para realizar el espectáculo deportivo.

"El informe para que se juegue el Universidad de Chile vs. U. Católica en Concepción es negativo. Queda una opción: reducir aforo a máximo 22 mil asistentes, sólo público de local y que se juegue a las 12.00 horas. Si no se acata eso, no se autorizará", informó.

Ante esta situación se espera que esta jornada se pueda tener una versión oficial con respecto al clásico universitario del próximo fin de semana, con la U negociando para poder tener la mayor cantidad de su público presente.