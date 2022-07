La figura de Diego Rivarola se agiganta cada año que pasa sin que Universidad de Chile pueda derrotar a Colo Colo en el Superclásico. El mendocino fue la figura de la última victoria azul sobre el Cacique en el estadio Monumental, de la que se cumplirán 21 años, y asume el papel de ídolo que hoy representa para la hinchada del Bulla.

"Un clásico no lo define una estadística. Si no, tendríamos que sacar la estadística y ver cuál es la rivalidad más pareja en la historia del fútbol chileno y ese partido sería el clásico. El clásico marca otras tendencias, como la cantidad de gente. En todos los países del mundo, los clásicos son de los equipos más populares y en Chile no hay discusión sobre cuáles son los más grandes", asume el ex delantero en diálogo con el programa La Tribuna de Inicia Radio.

Por eso, Rivarola dice que el nombre de Superclásico no se cambia. "Es por lo que significa y genera, más allá de los momentos. Hoy el momento de la U, hace años es pésimo, es malo, y así y todo hablamos de este partido de forma distinta. Nos preparamos y se preparan los jugadores, el medio y el hincha de forma distinta. Eso no lo podemos cambiar, el clásico existirá para siempre, es parte de la historia del fútbol chileno; y más que cuestionar esa situación, invito que la disfrutemos como el partido más importante del año", sentencia.

Pero el ex delantero no recuerda oportunidades en que ambos equipos llegaran con tanto margen de diferencia. "Me tocó estar en tres épocas de la U y en las tres me tocó ganar la mayoría de los clásicos y perder muy poco. Fuimos superiores, pero sí me tocó no llegar de mejor forma futbolística", puntualiza.

"El último clásico que ganamos en el Monumental, que es tan recordado, mucha gente se olvida de que Colo Colo estaba lleno de estrellas. Nosotros éramos muchos jóvenes, muchos debutantes. Johnny Herrera y Carlos Garrido jugaban su primer clásico. Estaban John Valladares, Nelson San Martín, David Reyes... Arilson recién llegaba. Y los grandes eran Cristián Castañeda y Pedro González", subraya el ex goleador.

"Yo era joven y recién llegaba y Colo Colo tenía figuras como (Marcelo) Barticciotto, el Coto (José Luis) Sierra, (Marcelo) Espina, el Coca (Gabriel) Mendoza. Estaban (Marcelo) Ramírez, (Fernando) Gamboa... tenían tremendo equipo, eran favoritos y nos tocó ganar", reconoce Rivarola.

La angustia de los hinchas de Universidad de Chile encuentra reflejo en Diego Rivarola, que advierte el evidente bajón de los últimos años. "Empezamos a ver las realidades y de una mala administración empezamos a decir 'cambiamos a los técnicos, cambiemos a los jugadores'. Pero cuando lo hiciste muchas veces, te das cuenta de que después de un tiempo, la administración sigue siendo deficiente", puntualiza el ex goleador.

Por eso, pide cambiar la estrategia. "A lo mejor es hora de parar la pelota y decir 'a ver, revisemos el tema administrativo. Empecemos desde arriba hacia abajo. Porque yo creo que si la U este año pelea el descenso, es una forma de tocar fondo ya. No sé si alguna vez en la vida estuvo tres años seguidos peleando el descenso", concluye el argentino.

