Jorge Segovia saca el uslero y amenaza a la ANFP con ir a tribunales, tras decisión a favor de Universidad de Chile

El dueño de Unión Española criticó en su estilo la decisión de la ANFP de reprogramar el partido de Universidad de Chile y Unión Española por la sexta fecha del Campeonato Nacional, duelo que no se podrá jugar este domingo porque los azules no consiguieron estadio para ejercer su localía. ¿Tiene o no razón el mandamás hispano?