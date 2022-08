No es secreto que Johnny Herrera es de los más grandes admiradores de Cristóbal Campos. El histórico ex azul no ha escondido sus elogios para el ahora portero titular de Universidad de Chile y ha ido tan lejos de incluso compararlo con Ter Stegen.

Y en la previa de un nuevo clásico universitario, el que se vivirá este sábado en el Estadio Nacional, el ahora comentarista deportivo volvió a mostrar su apoyo a Campos. Esta vez al ponerlo sobre uno de los nombres más destacados de Universidad Católica.

El programa Todos Somos Técnicos realizó un versus para elegir los nombres fuertes de ambas universidades. Y apenas aparecieron Cristóbal Campos y Matías Dituro, las miradas se posaron en Johnny Herrera.

"No se diga más", dijo entre risas el histórico de la U. "¿Cabe alguna duda? En dos años más tenemos a Campos vendido al Manchester", continuó.

Más serio, el golero puso a Campos por sobre el golero de la UC y argumentó su elección. "Tengo todas las fichas puestas en que es una promesa de nuestro fútbol. No es talla, es verdad. Cristóbal Campos, el futuro portero de nuestra selección y la gloriosa Universidad de Chile", arengó.

"Ojalá esté mucho tiempo, aunque con sus condiciones es probable que se vaya luego", aseguró. Tras eso, sí le dio mérito a Dituro y manifestó que Campos puede aprender varias cosas del golero que recién pasó por Celta de Vigo.

"Cristobal tiene que copiarle muchas cosas a Dituro. Por ejemplo, el juego de pies. Él tiene una confianza de 14 años más en Primera, entonces hay por donde desequilibrar. Pero yo apuesto netamente a Cristobal, arquero de Universidad de Chile y el futuro de nuestro fútbol", sentenció.