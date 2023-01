Jeisson Vargas está cerca de vivir una nueva experiencia en el extranjero tras una discreta temporada en Universidad de Chile. El volante formado en la UC hasta el momento ha jugado los dos partidos de este torneo 2023 para los azules, pero siempre ingresando desde la banca y sin poder convencer a la siempre exigente hinchada laica.

Esta falta de confianza hace que el jugador apueste por dejar el fútbol chileno para partir al exótico fútbol de Qatar, específicamente para firmar en el Al-Rayyan, club dirigido por el también chileno Nicolás Córdova.

Según información entregada por El Ciudadano, la negociación no está del todo cerrada, aunque no debería haber demasiadas trabas para que se concrete en las próximas horas, sobre todo considerando que Vargas no es un titular inamovible para el entrenador Mauricio Pellegrino.

El fichaje será de un préstamo con opción de compra en el que el Al-Rayyan se hará cargo de asumir el sueldo del volante. Además, en Universidad de Chile están a la espera de alguna clase de compensación económica por el traspaso.

El paso de Jeisson Vargas por el cuadro universitario fue bastante discreto, jugando apenas 19 partidos en el 2022 y siendo en 13 de ellos como titular, sin anotar un solo gol en el año que estuvo en los laicos.

Con 25 años en el cuerpo esta será la tercera experiencia de Vargas en el extranjero tras jugar en Argentina para Estudiantes de La Plata de en el 2016 y en el CF Montreal de Canadá en la MLS.