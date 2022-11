Históricos piden reestructuración en la U y un DT de categoría: "Miranda no logró sostener los buenos momentos"

Universidad de Chile cerró su temporada con una fea derrota. Pese a que llegaron a estar arriba por 3-1 ante Cobresal, los azules no pudieron mantener el buen resultado y terminaron cayendo por 3-4 ante los mineros, dando fin a un pésimo año en el que volvieron a mirar de cerca el descenso.

"Esta derrota es un resumen de todo el año de la U", lamenta Marcos González. El Lobo del Aire fue uno de los históricos azules que atendieron el llamado de RedGol para conversar de la triste campaña del cuadro universitario. A él se le unieron Roberto Tomatín Rojas y el ex DT César Vaccia, todos quienes llegaron a una misma conclusión: la necesidad de reestructurar el equipo.

"Esta U tiene que reestructurarse. Hay muchas cosas que corregir, hartos rendimientos que evaluar. Esperemos que la gente encargada tome buenas decisiones después de cuatro años", complementó González.

"Fue un muy mal año para la U. Era difícil terminarlo de otra forma, aunque sí hay que dar gracias que termina de mejor manera que la temporada pasada. Esperemos que no se repita la misma experiencia, hay que hacer un análisis de qué se hizo mal realmente", sumó Rojas.

Gracias Sebastián Miranda, pero no más

Los históricos valoraron el trabajo hecho por Sebastián Miranda, quien tomó el fierro caliente de la U tras la salida de Diego López y logró levantar, momentáneamente, al cuadro azul. "Descomprimió a la U en el momento justo, logró los puntos necesarios para evitar una catástrofe", valoró Rojas.

Pero el consenso de los ex azules es que la nueva U tenga otro técnico. "Lo siento por Sebastián, es un DT joven. Hace dos semanas, cuando logró salvar virtualmente de la U del descenso, ahí era el momento para hacerle un contrato, pero ahora se complica mucho", evaluó Vaccia.

"Una Copa Chile mala y terminar así... es como en el boxeo, puedes ganar 11 rounds y en el 12 te noquean. Y eso es lo que queda finalmente", complementó el ex entrenador.

"El resultado positivo que sacó en Copa Chile con la UC te ilusiona, pero luego la goleada con Huachipato te pone en duda todo lo que viene haciendo y ante Unión lo mismo. Ahora termina con un resultado negativo, así que todo lo bueno que logró se va a la basura. No logró sostener los buenos momentos de la U.", argumentó por su lado el Lobo del Aire.

¿Un nuevo DT? "Está difícil armar un equipo de categoría, porque la gente que toma las decisiones tendrá que estudiar al técnico que trae. No es traer a cualquier persona, tienen que estudiar y ver cómo juegan sus equipos para evaluar si es la forma que quieren que juegue la U. Si no, van a seguir trayendo a técnicos que no darán resultados", cerró González.