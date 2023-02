Universidad de Chile volvió al camino del triunfo en el Campeonato Nacional 2023. Los azules sufrieron mucho, pero pudieron superar por 2-1 a Magallanes en el estadio La Portada, que vio el doblete de Cristian Palacios ante el supercampeón del fútbol chileno.

Por cierto, fue una bocanada de aire muy fresco para la escuadra de Mauricio Pellegrino, que una vez más contó con Matías Zaldivia como titular indiscutido en la defensa. Esta vez, el "22" del Romántico Viajero volvió a ser pareja de Luis Casanova. Y el rendimiento del ex zaguero central de Colo Colo otra vez estuvo entre los más aceptables de un equipo que tuvo como figuras al Chorri y al argentino Emmanuel Ojeda.

RedGol se puso en contacto con dos históricos del Bulla para analizar los primeros meses de Zaldivia en el Centro Deportivo Azul. "Si uno se pone a revisar las incorporaciones de este año, ha sido un aporte desde todo punto de vista, tanto en lo futbolístico como potenciar la experiencia que aportó en el equipo. Demostró con creces y dio el primer paso importante de su llegada, que fue el rendimiento", dijo Horacio Rivas, un defensor que tuvo dos ciclos como jugador en la U en la década del '80 y durante los primeros años de los '90.

"Hasta ahora ha sido regular, demasiado positivo para él y el equipo. Ahora tiene la gran prueba de fuego, jugar contra su ex equipo. No es que tenga que jugar un partido aparte, tiene que jugar como lo ha venido haciendo. Si uno tuviera que darle un consejo, sería que no entre en la dualidad de por qué salió, que se fue, que lo sacaron, todos esos comentarios que pueden andar dando vueltas", afirmó el Carepato en alusión al duelo que la U tendrá frente a Colo Colo en el estadio Monumental en la octava jornada del certamen, pactada para el 12 de marzo.

"Se tiene que dedicar a jugar y por qué ha sido un jugador importante, en algún momento en el rival y ahora también en la U. No me cabe duda que por la experiencia y su manejo, él lo tiene sumamente claro", apuntó Horacio Rivas en una conversación con nuestro Paulo Flores.

César Vaccia: "Me preocupa que lo puedan expulsar en el Superclásico"

Otro que tuvo contacto con RedGol fue César Vaccia, un histórico entrenador que tuvo Universidad de Chile, pues logró un bicampeonato con la institución en el '99 y el 2000. El sanantonino coincide con Horacio Rivas respecto del aporte de Matías Zaldivia.

"En general lo ha hecho bien, en los partidos oficiales ha andado. Siempre pensé que él a nivel local es un buen jugador. La contra que tenía es que estaba identificado con Colo Colo. Pero ya con el correr de los partidos, si él demostraba la calidad de jugador que es, la gente lo iba a aceptar", marcó Vaccia, un indeleble DT que tuvo el cuadro laico.

Por cierto, hay algo de temor en la mente del entrenador de 70 años. "Me preocupa en el Clásico es que se dé al máximo y en definitiva, eso pueda ser un problema para él que lo puedan expulsar por tratar de demostrar que está defendiendo a los azules", expresó el ex DT de las selecciones juveniles de Chile.

Dabrowski protege a Zaldivia de los dichos y críticas: "Es más parte del folclor que otra cosa"

Pero la sagacidad de nuestro Paulo Flores lo hizo cruzar la vereda también y pedirle la palabra a un histórico de Colo Colo, pues fue miembro del plantel campeón de la Copa Libertadores 1991, dejó un gran recuerdo por su olfato goleador y además fue director técnico del Cacique.

Todas esas alusiones son para Ricardo Dabrowski, quien salió en defensa de Matías Zaldivia por el sinfín de cuestiones que se han hablado por su rendimiento en el Superclásico. "Hay cuestiones que son partes del folclor. Es la regla del fútbol. Es un jugador que está en el clásico rival y el partido. Es más parte de eso. Después a fin de año se hace el balance y se ve, hoy por hoy parecen no ser lo mismo los cambios de camiseta", apuntó el Polaco.

"En la historia hubo algunas cuestiones, en la época de Leonel Sánchez por ejemplo, es más para el folclor del fútbol y para que se hable de algo que lo que realmente pasa. El jugador está en un equipo y tiene que rendir y funcionar, más allá de la camiseta", cerró Dabrowski.