En Universidad de Chile no dan por cerrado el mercado de pases, luego de que el director deportivo, Manuel Mayo, dejó en claro que la prioridad de los azules es contratar a un nuevo portero tras la salida de Hernán Galíndez.

Teniendo en base de que buscan un meta chileno, los hinchas y el pueblo bullanguero han reaccionado a esto, ya que con la partida del ecuatoriano la U tiene un cupo extranjero para poder llenar y donde algunos aseguran que el lugar indicado a reforzar es en la defensa.

Eso sí, los históricos de Universidad de Chile se dividen, en conversación con Redgol, ante esta situación, teniendo en cuenta de que el responsable bajo los tres palos será el formado en casa Cristóbal Campos, donde de suplente estará el joven Pedro Garrido.

"Uno consolidado, uno que le genere competencia. A Cristóbal lo conozco desde chico, espero que no se achanche. Le falta mucho camino por recorrer, ha sido un jugador importante y protagonista en los partidos, pero tiene que tener alguien que le genere competencia o no se verán sus virtudes. Pero insisto, le falta mucho camino por recorrer. Al que traiga tiene que ser uno que genere competencia", comentó Cristián Mora.

Piden respaldar a Campos

Si bien en la U apuntan a que Campos sea el titular, el que digan que necesita un arquero para demostrar sus condiciones no es bien mirado por algunos históricos.

"Si bien es cierto le tienes que dar continuidad a Campos, al no comprar a alguien de categoría da la expresión que lo van a probar y no la confianza que necesita. Creo que la U tiene que tener un buen arquero y a Campos hay que darle confianza, no es necesario oficializar cosas así. Tiene jugadores, en cadetes hay varios jugadores chicos que, si bien es cierto no han descollado, pero pueden reemplazar a Campos en algún momento. Me parece que la U necesita más en otros lados que en el arco, pero si necesita reforzar sería en otros lados más que en la puerta", precisó Cristián Castañeda.

Mientras que para Sandrino Castec esto demuestra lo nublada que está la dirigencia y lo mal que se hace el trabajo en las bases, donde debería salir el portero que pelee con Campos y no buscar en otro lado.

"Te da entender que el trabajo no ha sido el mejor en cadetes. Te lo demuestra porque quieren un arquero que ya tuvo un paso por la U que no fue de lo mejor y ha pasado por 30 clubes y lo quieren hacer terminar su carrera ahí. No lo conozco realmente y tampoco lo vi jugar en la U pero no es un buen recurso. La U, aparte de Campos, tiene que tener un jugador más fuerte de la cantera y siempre es importante tener un jugador que pelee un puesto de tú a tú. Campos será el titular en corto plazo en la selección, pero tiene que tener un respaldo de atrás", finaliza.