Cristián Mora pidió a Universidad de Chile que Darío Osorio se tome un descanso para evitar futuras lesiones. "Desde que lo he visto jugar no sé si tendrá un partido completo", reflexionó.

Universidad de Chile se prepara para el regreso del Campeonato Nacional. Los azules enfrentarán este domingo a Audax Italiano por la fecha 10 y esperan contar con Darío Osorio, ausente en los últimos partidos del Romántico Viajero por un desgarro.

El joven volante no suma minutos desde el 19 de marzo, cuando dijo presente en el empate de la U ante Deportes Copiapó. De ahí vino la pausa en el torneo y Osorio fue convocado a la selección chilena, donde tuvo que bajarse producto de su lesión y ausentarse del duelo ante Paraguay.

Ante esto, un histórico jugador azul le dio un consejo: tomarse un descanso. En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el exfutbolista Cristián Mora afirmó que el cuadro universitario debería darle vacaciones a Osorio para evitar nuevas lesiones a futuro.

"Yo siento que a Darío Osorio hay que darle vacaciones, más que digan que es joven y que puede jugar, yo creo que está fusilado. Hay que preguntarse el por qué no completa los 90 minutos, desde que lo he visto jugar no sé si tendrá un partido completo", manifestó.

"Yo creo que en esa instancia el haber pasado de largo, no tener el descanso necesario igual que el resto le va a pasar la cuenta porque se va a empezar a lesionar de manera sucesiva y no va ser un jugador como lo quiere la U que sea un futbolista de alto rendimiento y exportable", agregó.

Durante este miércoles, Osorio se realizará una resonancia para ver la evolución de su lesión -un desgarro en el muslo izquierdo, específicamente-. De acuerdo a eso se analizará si puede estar presente en el duelo ante Audax, donde la U retomará la acción y buscará volver a sumar de a tres.