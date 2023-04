RedGol conversó con cuatro referentes de Universidad de Chile, quienes estuvieron de acuerdo en lo reconfortante de la histórica goleada ante Chimbarongo FC, pero también saben que deben ponerle ojo a ciertas situaciones. "Me gusta esta U, pero no hay que volverse locos", le dijo Roberto Reynero a nuestro Florete.

Históricos de la U frenan las expectativas tras el 10-0: "No es lo mismo ante equipos de Primera"

Universidad de Chile hizo historia en los octavos de final. Los azules vencieron por 10-0 a Chimbarongo FC en el estadio Elías Figueroa Brander, aunque pudieron ser más los festejos de la U, pero el portero Tomás López tapó al menos cinco ocasiones clarísimas para anotar.

Mauricio Pellegrino, el DT del plantel estelar del Romántico Viajero, destacó que el equipo nunca se relajó, más allá de jugar tres categorías más abajo que el elenco del Mimbre, que el fin de semana venidero recién iniciará la competencia en la Tercera A.

Y luego de esa aplastante victoria, RedGol tomó contacto con algunos históricos azules. Uno de ellos fue Horacio Rivas, quien conversó con Paulo Flores para marcarle algunas cosas respecto del duelo jugado en Valparaíso. "Más allá de la diferencia, hay que ser respetuoso", marcó el Carepato.

"Uno a veces se encuentra con una diferencia tan marcada como la provocada por la Universidad de Chile. Y es una realidad. Esa diferencia se tiene que marcar en el resultado y no sólo en el rendimiento táctico del equipo. Hay que ser muy cuidadoso, ahora más que nunca el plantel debe marcar una responsabilidad en el manejo interno", dijo también el otrora defensor central para dejarle una tarea al cuerpo técnico del Bulla.

Rivas completó su idea con estas palabras. "Está claro que una situación mental y de apoyo de grupo es importantísimo, pero hay que irse con calma y tener mucho respeto, sobre todo desde adentro del plantel", cerró el ex DT de Deportes Melipilla y Deportes Iquique, quien jugó en la U durante dos ciclos en la década de los '80 y también durante los inicios de los '90.

Carlos Ramos: "Parecemos país de joyeros, todos los días encontramos joyas"

Otro que conversó con el inconfundible Florete fue Carlos Ramos, quien jugó para Universidad de Chile en 1984. "Esta victoria reconforta, ver jugadores de los que tanto se habla que demuestre lo que son", apuntó él, quien jugó en Audax Italiano durante nueve campañas y es uno de los símbolos en ese club.

"Me sorprende mucho en Chile que, medio en broma y medio en serio, somos un país de joyeros. Encontramos joyas todos los días. Y realmente cuando empezamos con esos temas, en vez de beneficiar a los chicos, a veces los perjudicamos. A veces no están preparados para esos elogios gratuitos. Ellos a veces sufren con la otra parte de estar preparado para ese momento de aparecer en los diarios, como pasa ahora con la Roja Sub 17", dijo también Ramos respecto del trato cuidadoso con los jugadores más promisorios del Centro Deportivo Azul.

El otrora mediocampista se la jugó por la consolidación de uno de los autores de goles ante Chimbarongo FC. "Que se desarrollen bien, no sólo con el pie, también en la parte intelectual. Espero que Assadi se posicione bien en el plantel y sea un jugador indiscutible", zanjó Carlos Ramos en una charla con RedGol.

Cristián Olguín: "La U estaba entrenando, pero no es lo mismo ante clubes de Primera"

Uno más que respondió las preguntas de este medio al cabo del 10-0 que sirvió de estreno en la Copa Chile fue Cristián Olguín, quien fue más sincero y sin filtro. "Se notó mucho la diferencia. La U estaba entrenando, debería haber hecho unos 12 goles. Es mucha la distancia", apuntóel Cepillín.

"Los triunfos con esa cantidad de goles da mucha confianza, pero es mucha la diferencia. Es un equipo muy inferior, no es lo mismo que jugar contra clubes de Primera. Pero era importante darle minutos a Assadi, que demuestra que es un gran jugador", expresó también Olguín, quien fuera un centrodelantero que jugó en los azules desde1988 hasta 1990.

Roberto Reynero: "Me gusta lo que hace la U, pero no hay que volverse locos"

Uno más que sacó turno para conversar con nuestro Paulo Flores fue Roberto Reynero, el capitán del equipo que jugó la única temporada de Universidad de Chile en la segunda categoría del fútbol chileno. "Debería marcar siempre la diferencia un equipo grande, de primera división. Más encima la U. Con ese lindo público, no puede haber otra diferencia", aseveró el chillanejo.

"Es algo que sirve, pero debe subir el nivel de juego. Nico Guerra y Assadi empiezan a tener confianza, pero deben demostrar contra otros equipos de primera. Me gusta la U, pero no hay que volverse locos. Siempre hay que marcar la diferencia", cerró Roberto Reynero, el padre de Felipe, quien por estos días milita en Deportes Copiapó.