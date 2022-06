El caso de Hernán Galíndez toma color en Universidad de Chile, donde su representante, Rodrigo Abadie, ha acusado que nuevamente el ecuatoriano y su familia han sido víctimas de amenazas por redes sociales, esta vez luego del fallo de la FIFA sobre Byron Castillo.

Por lo mismo, el argentino está en el país buscando una solución definitiva al tema, donde está sobre la mesa la salida del portero de la U, quien busca tranquilidad para su familia que no quiere seguir en el país.

Si bien el entrenador azul, Diego López, aseguró que el meta no le ha dicho nada sobre irse del club, sabe que hay conversaciones por su tema, donde tiene claridad que se está tratando a nivel dirigencial.

Eso sí, Galíndez ha tomado cartas, donde incluso se acercó al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), para recibir apoyo, según confirma Luis Marín, en conversación con Redgol.

"El jugador se contactó con Gamadiel (García) y en ese aspecto ya lo hemos estado conversando. No nos compete tomar acciones, lo vamos apoyar. El que toma las acciones es él. Lo vamos ayudar en lo que necesite, pero la vez anterior también se contactó con nosotros", confirmó Marín secretario del Sifup.

En ese sentido, el ex portero destaca que es una situación recurrente que pasa, no solo con Galíndez, donde nunca se ha logrado dar una solución.

"Siempre pasa lo mismo, las redes sociales dan para mucho.Lamentablemente hay muchas personas que se esconden detrás de una red social. Es un tema que no es de ahora y no solo pasa con Galíndez, pasa con mucha gente. Es lamentable, pero hasta el día de hoy no se le ha dado ninguna solución concreta. Cualquiera puede hacer o deshacer por una red social y no pasa nada. Es normal que quede todo ahí", finaliza.