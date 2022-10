El paso de Hernán Galindez por Universidad de Chile genera ruido en los hinchas azules, que ven que el portero ahora tiene un buen pasar en Aucas, además que está listo para decir presente con la selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022.

Uno de los puntos más recordados en el país fue la pelea por el puesto con Cristóbal Campos, quien era el favorito de los hinchas y que siempre fue una constante piedra en cada una de sus actuaciones.

En conversación con Bolavip, el meta nacionalizado ecuatoriano recuerda esa situación, donde cree entender los motivos que tenían los fanáticos azules.

"Yo creo que mucha gente quería que atajase Cristóbal, me sorprendió eso y supongo que la gente creía que al irse De Paul el titular iba a ser Campos y al llegar yo como que llegué a taparlo. Nunca fue mi intención, pero sí estas cosas que me pasaban me daban a entender que quería otra cosa por lo menos en este año. Si esto pasaba en otro año, me la hubiese aguantando, pero no podía correr el riesgo del Mundial. Tal vez la gente no lo entienda, pero hace algunos años la posibilidad para mi de ir a un Mundial era inexistente. Yo a Aucas no vine a ganar más dinero. No me iba a perder por nada la opción de un Mundial", explica Galindez.

En ese sentido, como está pendiente del presente de Universidad de Chile, asegura que se enteró de la pelea que hubo en el plantel entre Campos y Ronni Fernández, en donde asegura que el delantero es un buen elemento en el camarín.

"Me había enterado. Uno dice es normal que en el fútbol pasen esas cosas, pero es mejor que no pasen. Realmente no se qué pasó, no he hablado con ninguno. Con Cristóbal nunca fuimos amigos, no tuvimos gran relación, con Ronnie sí y compartí más. Es una persona positiva para el grupo y que siempre querrá lo mejor para el grupo, no digo que Cristóbal no. Pero si se agarraron a trompadas es porque pasó algo grave, no fue una tontería", detalla.

En sus recuerdos también viene el momento en que habló con el técnico Diego López para avisar que se iba del club, donde sabía que esto también iba a darle más confianza a Campos, a quien destaca en sus actuaciones.

"Sí, claro y él (López) entendía mi posición y me dijo que no me iba a retener. Literalmente me dijo 'no quiero cargar en mi espalda con la mochila de haberte dejado sin Mundial'. Lo tomé bien de él, como una persona coherente, quedaba Cristóbal y lo está haciendo muy bien", finaliza.