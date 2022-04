La suspensión del duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile dejó ver un gran problema para el elenco azul. El comportamiento de algunos hinchas ha provocado que distintas localidades de Chile se nieguen a recibir un partido del León.

Los azules no son visitantes gratos en Rancagua, donde se debía realizar el encuentro con los audinos, y la búsqueda de otro estadio no fue exitosa. En Valparaíso la respuesta tambien fue negativa y, poco después, Talca se sumó a las localidades que no quieren recibir a la U.

¿Qué opción le queda a los dirigidos de Santiago Escobar? Si Universidad de Chile quiere buscar un recinto en el extranjero, hay un lugar donde lo recibirían con gusto. El presidente de Godoy Cruz, Alejandro Pachini, conversó con RedGol y se mostró más que abierto a la idea de recibir al conjunto chileno en Mendoza.

"El equipo es muy importante y en Argentina, sobre todo en Mendoza, hay una gran cantidad de chilenos, así que sería local igual en un estadio acá. En caso de que la gente de la U necesite cualquier tipo de colaboración, nosotros podemos hacerlo. También podemos conversar con gente de la provincia", comentó Pachini.

En Godoy Cruz conocen muy de cerca las sensaciones que se viven en la Universidad de Chile. A pesar de tener su estadio propio, el conjunto mendocino ha hecho su localía en el Estadio Malvinas Argentinas por más de una década.

Pachini comentó sobre la dificultad que ha tenido la Universidad de Chile para construir su propio estadio. "El tema es muy complicado, porque los hinchas necesitan siempre la preferencia y es difícil compatibilizar la necesidad del hincha con la de mantener un equipo competitivo. Solamente cuando uno tiene que tomar la decisión es momento de pensar, porque muchas veces puede ser que se debilite la estructura financiera y administrativa por construir un estadio", dijo.

"El hincha cada día exige más y la presión es cada vez mayor. Estamos en el mismo punto que la U: construir algo propio para que el hincha sienta la pertenencia no solo de tener la camiseta puesta todo el día sino de tener un lugar que sea la casa propia. No es simple y tampoco es menor la inversión. Por el contrario, implica un gran esfuerzo y un gran desafío que no le es fácil a cualquiera", concluyó.