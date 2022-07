Gerardo Reinoso revela el sueño de Joaquín Larrivey: "Me dice que quiere terminar en Universidad de Chile"

Cuando Joaquín Larrivey arribó a Universidad de Chile contó que su suegro era el histórico de Universidad Católica Gerardo Reinoso, por lo que conocía mucho del fútbol nacional y de su competencia.

Lejos de la U, jugando en Italia, nunca ha escondido el cariño que creó con el club, donde el propio Reinoso, en conversación con Redgol, entrega detalles de lo que el último goleador de los azules quiere para su futuro.

"Quiere volver. Yo le dije que cuando termine el año que viene se venga a Miami que yo tengo un lugar, pero me dice que quiere terminar en la U, que quiere regresar a la U. Le tiene un gran cariño a Universidad de Chile, la pasó bien, la familia lo pasó bien en Santiago y es la idea, quieren regresar ahí", comentó Reinoso desde Estados Unidos.

El delantero está con contrato en el Cosenza Calcio de la Serie B de Italia, donde está listo para afrontar una nueva temporada. Pese a eso, ya se plantea un posible regreso al fútbol chileno.

"Ahora sé que agarró un amigo de él la U, ojalá le vaya bien. Larri sigue haciendo goles, vive para el fútbol, se cuida y es muy profesional. Yo lo molesto y le digo venite, deja Italia y anda a la U los últimos años, pero me contesta que tiene contrato acá y cuando termine verá. Pero es casi seguro que se va a la U, si no, me lo traigo acá a Miami", finaliza.