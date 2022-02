El ex técnico de Universidad de Chile, Gerardo Pelusso, analiza en conversación con Redgol al nuevo refuerzo azul en el mercado de pases, Álvaro Brun, de quien tiene buenos detalles en lo futbolístico, además que se impone como cuando era capitán en el Montevideo City Torque.

El arribo de Álvaro Brun a Universidad de Chile poco a poco comienza a ilusionar a los hinchas en el mercado de pases, ya que los que han conocido al jugador que vienen del Montevideo City Torque entregan buenas referencias del volante central.

Lo mismo que expresa Gerardo Pelusso, ex técnico del equipo bullanguero, quien en conversación con Redgol asegura el buen elemento que están sumando los azules.

"Lleva varias temporadas jugando en Torque, que se transformó en Montevideo City Torque. Es el capitán, el líder del equipo, tiene muy buen juego. En un modelo como el del City, que es un modelo de juego posicional, de mucho manejo de balón, desde abajo, de su propio terreno, es prácticamente el iniciador de todo juego ofensivo. Es muy importante dentro del equipo, un muy buen presente, buen rendimiento", destaca Pelusso.

En ese sentido, el entrenador también entrega conceptos de la personalidad que muestra Brun, para definir el aporte que puede entregar en Universidad de Chile.

"Tiene características particulares, es un líder nato, un jugador que impone por personalidad dentro y fuera del campo. No lo conozco personalmente, nunca lo dirigí, pero en el ambiente del fútbol todos nos conocemos. Los técnico que ha tenido, y el que tiene actualmente, fue jugador mío, somos amigos, conversamos mucho de fútbol y me ha hablado maravillas del jugador, no solo por lo del campo de juego también por lo que trasciende", detalla el técnico que llegó a una semifinal de Copa Libertadores con la U.

Por lo que ha vivido Universidad de Chile en las últimas temporadas, Pelusso cuenta que es un valor que puede dar mucho en la renovación del equipo.

"Pienso que está pintado, he visto a la U, sigo a la U, he sufrido los últimos años de la U y un volante de contención con esas características le viene muy bien a la U. Ahora hay que ver cómo puede funcionar este jugador en otra institución, pero su presente y la experiencia lo hacen un jugador que le dará mucho dividendo", cierra.